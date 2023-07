Nachdenken abgelehnt

Von: Matthias Dahmer

Wassermangel: Der Umgang mit der Ressource Wasser wird zu einem immer drängenderen Thema. Befürchtungen der Ofa-Fraktion mit Blick auf das geplante Baugebiet Waldhof-West bügelte das Stadtparlament ab. © dpa

BAUGEBIET WALDHOF-WEST Offenbacher Stadtparlament wischt Ofa-Bedenken wegen Wassermangel vom Tisch

Ausgetrocknete Böden, Wassermangel, Waldbrände – Europa ächzt unter extremer Hitze und Dürre. Da muss die Frage erlaubt sein: Wie ist auf kommunaler Ebene mit diesen Folgen des Klimawandels langfristig umzugehen?

Genau das – konkret: Die regionalen Trinkwasser-Ressourcen – war Inhalt eines parlamentarischen Vorstoßes der Fraktion Offenbach für alle (Ofa) in der jüngsten Sitzung der Stadtverordneten. Leider wurde das Anliegen mit teilweise sachfremden Argumenten von der Ampel-Koalition, die sich sonst immer ihrer Maßnahmen fürs Klima rühmt, abgelehnt.

Die Ofa hatte beantragt, die städtischen Planungen zum Baugebiet Bieber Waldhof- West so lange auszusetzen, bis eine Garantie des Zweckverbands Wasserversorgung Stadt und Kreis Offenbach (ZWO) vorliegt, die Stadt Offenbach einschließlich des Neubaugebiets auch in Zukunft dauerhaft mit Trinkwasser versorgen zu können.

In den letzten Jahren sei das Grundwasser immer stärker abgesunken und es seien in Zukunft weitere Dürrejahre zu befürchten, begründete Helge Herget den Antrag. Die Wasserampel des ZWO stehe derzeit auf Gelb, daher könne es notwendig werden, die Wasserlieferungen an die Kommunen einzuschränken.

Zugleich erinnerte er daran, erst kürzlich habe der ZWO Plänen für Neubaugebiete bei Seligenstadt und Mainhausen eine Absage erteilt, weil er die Versorgung der Gebiete mit Trinkwasser nicht sicherstellen kann. Zudem warnte Herget vor zunehmender Abhängigkeit von Wasserzukäufen. Der Kreistag habe jüngst beschlossen, eine Mitgliedschaft beim Wasserverband Hessisches Ried zu beantragen. Ziel: jährliche Wasserlieferungen von drei Millionen Kubikmetern. Herget: „Zusammen mit den aktuellen Zukäufen von 1,2 Millionen Kubikmetern aus anderen Regionen, würde der ZWO dann 20 Prozent seines benötigten Wassers fremd einkaufen.“

Die Ofa halte es für unverantwortlich, mit den Planungen zum Baugebiet Bieber Waldhof-West fortzufahren, weil die Zukunft der Trinkwasserversorgung in Offenbach so ungewiss sei.

Sybille Schumann (Grüne) warf der Ofa vor, sie wolle nur das Baugebiet Waldhof-West verhindern, habe dies schon mehrfach mit anderen Anträgen versucht und missbrauche nun dazu das Thema Trinkwasser. Es sei Unsinn, mit dieser Begründung die Planungen für das Gebiet einzustellen. Vielmehr müsse auch dort der stringente Kurs fortgesetzt werden, unter anderem das Schwammstadtprinzip ernst zu nehmen, für Bewässerungszwecke Brauchwasser zu nutzen und Zisternen vorzuhalten. Schumann: „In Offenbach sind wir schon ganz richtig unterwegs.“

Und was sagt der ZWO dazu? Peter Schneider, stellvertretender Vorsitzender des ZWO-Vorstands und früherer grüner Bürgermeister in Offenbach, gibt sich in seiner Rolle diplomatisch: Der Zweckverband mache keine Politik und könne deshalb den Ofa-Antrag nicht kommentieren. Der ZWO könne aber sehr wohl auf die Situation aufmerksam machen. An diesem Punkt wird Schneider ziemlich deutlich: „Wenn sich die klimatischen Verhältnisse weiter so entwickeln wie zu befürchten, wird Trinkwasser ein knappes Gut. Und die Trinkwasserversorgung hat für den ZWO immer Vorrang.“

Schneider räumt ein, deutschlandweit gebe es keine Versorgungsengpässe. Doch komme es auf die regionale Betrachtung an. Während im Nordosten der Republik Wassermangel ein großes Thema sei, müssten sich Bayern und Baden-Württemberg nicht damit befassen.

Seine grundsätzliche Haltung bei dem Thema hatte Schneider bereits Ende vergangenen Jahres erläutert: Die Forderung von Lokalpolitikern, dann müsse der ZWO eben mehr Wasser fördern und mehr Wassergewinnungsrechte ausrufen, sei zu kurz gedacht, sagte er in einem Artikel unserer Zeitung. Man habe eine bedenkliche Situation bei den Grundwasserständen erreicht.

Aktuell äußert Schneider sein Unverständnis darüber, dass die Bürgermeister einiger Kreiskommunen im Gegensatz zur Stadt Offenbach sich weigerten, einen Wassernotstand in der kommunalen Gefahrenabwehrverordnung zu verankern. „Die können im Fall des Falles dann nicht mal die private Autowäsche verbieten“, so Schneider.

Eine differenzierte Position bezieht das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG): Die Umweltbehörde weist darauf hin, dass in Hessen noch genug Grundwasser zur Verfügung stehe. Unklar sei aber, warum seit 2003 die Grundwasserneubildung hessenweit im Schnitt um 27 Prozent zurückgegangen ist.