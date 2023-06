Maßschneiderei und Nähschule „Passepartout“ ist Gegenpol zur schnellen Mode

Von: Veronika Schade

Teilen

Nähen, Kunden beraten, studieren: Clara Maldener stemmt ihren Laden mittlerweile allein. © Schade

Kleidung von der Stange, produziert in Fernost unter miesen Bedingungen, schnell gekauft, schnell entsorgt, um wieder neu zu kaufen – so sieht die Realität in Deutschland zum Großteil aus. Wie es anders geht, zeigt Clara Maldener in ihrem Laden „Passepartout“, der Kleideratelier, Änderungs- und Maßschneiderei sowie Nähschule in einem ist.

Offenbach - Eröffnet hat sie das Geschäft an der Ecke Senefelder-/Liebigstraße im März 2020 mit Evalotte Dronka in den Räumen einer ehemaligen Änderungsschneiderei. Einiges an Inventar konnten die Maßschneiderinnen, die an der Käthe-Kollwitz-Schule ihr Handwerk gelernt haben, übernehmen, richteten den Laden geschmackvoll im Vintage-Look her.

Doch statt feierlicher Eröffnung ging es in den Lockdown. Sie durften weder Kunden bedienen noch Kurse anbieten. „Von Anfang an war Flexibilität gefordert“, blickt die 26-Jährige zurück. Alles war durchkalkuliert – außer Corona. „Es gab Monate, wo es finanziell eng war. Zum Glück konnten wir auf Rücklagen zurückgreifen, haben es ausgehalten.“ Sie vertraute dem Konzept, sah das Potenzial, daher war Aufgeben nie eine ernsthafte Option.

Das Vertrauen hat sich gelohnt: Mittlerweile brummt das Geschäft. Vom Hosenkürzen bis zum maßgefertigten Brautkleid ist alles gefragt, die Nähkurse sind gut besucht. „Das Bewusstsein für Nachhaltigkeit ist bei den Menschen gewachsen“, beobachtet die Gründerin. „Wer Kleider ändern oder ausbessern lässt, statt sie wegzuwerfen, tut viel für die Umwelt.“

Auch neue Kleider, auf den Leib geschneidert, können guten Gewissens gekauft werden: Alle Stoffe sind GOTS-zertifiziert (Global Organic Textile Standard), erfüllen alle Kriterien für nachhaltig und fair produzierte Textilien. Einige Stoffe bezieht Maldener aus einer Kooperation mit dem Sozialkaufhaus in Frankfurt, das ihr Rollwaren aus Auflösungen verkauft. Doch es gibt andere, überraschende Quellen: „Neulich kam eine ältere Dame und hatte wunderschöne alte Stoffe dabei, die sie selbst nicht mehr verarbeiten würde. Sie haben eine Qualität, die man kaum noch findet. Und die Geschichten dahinter zu erfahren ist für mich was Besonderes.“

Wer sich etwas schneidern lässt, begleitet sein künftiges Kleidungsstück bei der Entstehung. Maß nehmen, anpassen, anprobieren – da sind mehrere Termine notwendig. Bei einem Hochzeitskleid arbeitet Maldener drei, vier Monate intensiv mit der Braut zusammen. „Im Prozess entsteht sehr viel“, weiß sie. Für Herren näht sie hauptsächlich legere Bürohosen, „die sind sehr beliebt geworden“.

Ihre Mode kommt ohne Schnickschnack aus, ist alltagstauglich und bequem, aber mit dem gewissen Etwas. Die Kleider sollen wie ein passender Rahmen sein, in dem sich die Leute wohlfühlen, daher der Name „Passepartout“. Günstig sind die Sachen nicht, dafür langlebig. „Für mich selbst habe ich tatsächlich nie etwas genäht“, erzählt Maldener und lacht. „Es heißt ja oft, Schneider tragen die schlechtesten Kleider.“ Ihr fehle dafür die Zeit. Die ist noch knapper geworden, seit sie sich entschieden hat, ein Design-Studium dranzuhängen – sie ist im zweiten Semester an der Hochschule für Gestaltung (HfG), pendelt zwischen Laden, Terminen und Uni. Seit vergangenem August ist ihre Geschäftspartnerin nicht mehr dabei, ist in ihre alte Heimat Kiel zurückgekehrt.

„Ich komme gar nicht mehr dazu, an eigenen Entwürfen zu arbeiten“, sagt Maldener. Doch sie bedauert es nicht, freut sich über viele spannende Projekte, wie in der Kostümabteilung der Alten Oper Frankfurt anlässlich der Wiener Festspiele oder im Museum Moderne Kunst (MMK), wo sie jüngst einen Workshop zum Thema Textilreparatur leitete. In der vergangenen Fastnachtskampagne in Seligenstadt und Zellhausen stattete sie die Prinzen aus. „Da wurden Nachtschichten fällig.“ Ihr Ehrgeiz treibt an. „Jetzt ist die Zeit, das alles zu schaffen.“

Das gelingt auch dank des Rückhalts, den sie durch Nachbarn und Stammkunden bekommt. „Ich wurde von vornherein unglaublich freundlich aufgenommen. Die Menschen sind hilfsbereit und interessiert“, schwärmt sie. Deshalb ist die Seligenstädterin vor zwei Monaten in eine WG in Offenbach gezogen. „Mittlerweile habe ich eine krasse Liebe zu dieser Stadt entwickelt.“

Von Veronika Schade