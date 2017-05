Cola-Bad für Lithografien

Offenbach - Zwar war der neu eingeweihte Hafenplatz der Hauptanziehungspunkt der diesjährigen „Nacht der Museen“ in Offenbach, aber auch die hiesigen Traditionshäuser konnten über Publikumsandrang nicht klagen. Von Claus Wolfschlag

Haus der Stadtgeschichte, Klingspor- und Ledermuseum freuten sich über viele Besucher. Vor allem die Band „4 to the bar“ sorgte für einen prall gefüllten Hugo-Eberhardt-Saal im Deutschen Ledermuseum. Sängerin Josanne Thomas und Bassist Andreas Stroh präsentierten einen exquisiten musikalischen Mix aus Bossa Nova, Samba und Swing. Obwohl die Formation aus Dreieich seit 1999 besteht, war es ihr erster Auftritt in Offenbach.

„Der Raum ist schwer zu bespielen. Es handelt sich um einen langen Schlauch, und die Leute sitzen hier ziemlich bequem. Normalerweise wird bei uns getanzt“, verriet Andreas Stroh. Doch in der letzten Runde gelang es dem Quartett, das Publikum zum Aufstehen und Kreisen der Hüften zu animieren, sodass sich der Saal fast in einen Tanzpalast verwandelte.

Zwei Stockwerke darüber, in der Afrika-Abteilung, leiteten Daniel Brettschneider und Anna-Lena Fuhrmann jeweils zwei Kontrahenten in drei Runden durch ein humorvolles Quiz, bei dem Freigetränke und Kinogutscheine zu gewinnen waren. Gesucht wurden die richtigen Antworten auf skurrile Fragen zum Thema Leder. Dabei wurden beispielsweise die Bedeutung der „Blöße“ und des „Arschleders“ herausgefunden. Es wurde erläutert, warum manchem „die Felle davon schwimmen“, und dass „Läderlappen“ wirklich der schwedische Name von Batman ist.

Im Haus der Stadtgeschichte halfen die Museumsmitarbeiterin Funda Karaca und die Museumspädagogin Vanessa Bähr Besuchern, eigene Lithografien herzustellen. Sie nutzten dabei das ungewöhnliche Verfahren „Kitchen Litho“ von Emilie Aizier, bei dem unter anderem die eigene Zeichnung 15 Minuten in ein Coca-Cola-Bad gehängt wird.

Bilder: Nacht der Museen in Frankfurt und Offenbach Zur Fotostrecke

Die Comic-Zeichnerin Christina Plaka leitete einen Workshop im Manga-Zeichnen. Zur Entspannung konnte auf einem originalen „Tommy“-Flipper gespielt werden. Warum die Band um Gitarrist Tomek Witiak „Das grüne Hemd“ heißt, obwohl nur der Schlagzeuger eine grüne Kappe trug, blieb ihr Geheimnis. Doch niemand fragte auch danach, hinterließ das Jazz-Funk-Trio durch sein experimentelles, fast meditatives Spiel doch sprachlose Zuhörer.

Im von Lichtlettern angestrahlten Klingspormuseum führte die Tanzgruppe Tamarisk Cancan vor, und Berry Blue sang Chansons. Zu mitternächtlicher Stunde las Museumsleiter Stefan Soltek humorvoll-erotische Texte aus einem Werk Paul Steins. 90 mit Grafiken und Collagen verzierte Bücher aus dem Nachlass des 2004 gestorbenen Buchkünstlers befinden sich im Besitz des Museums. Der Abend klang aus mit einer kontroversen Diskussion zu der Frage, ob zu viel Notwendigkeit zur Interpretation dem Zugang des Menschen zur Kunst gut tut.