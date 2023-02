Nächster Nackenschlag fürs Offenbacher KOMM: Tegut schließt Ende Juni

Von: Christian Reinartz

Vor 8 Uhr noch geschlossen, bald für immer dicht: Die Tegut-Filiale im Einkaufszentrum KOMM. © Reinartz

Das Einkaufszentrum KOMM muss einen weitere Rückschlag verkraften. Der Bio-Supermarkt Tegut schließt Ende Juni. Der Nachfolger soll aus der „Freizeit-Branche“ kommen.

Offenbach – Die Abwärtsspirale im Einkaufszentrum KOMM dreht sich immer schneller. Nach der Berichterstattung über mangelnde Sauberkeit im ohnehin schon durch Leerstand gebeutelten Center steht nun fest: Ankermieter Tegut wird seine dort im Untergeschoss untergebrachte Filiale schon bald schließen.

Zunächst hatte die Redaktion ein anonymer Hinweis aus Fulda erreicht. Dort sitzt die Konzernzentrale von Tegut. Angeblich, so die Behauptung, soll der Tegut-Markt im KOMM Ende Juni schließen. Die Gründe dafür lägen auch in den desolaten Zuständen im Zentrum und in der schwierigen Klientel, heißt es weiter. Als die Redaktion den Konzern damit konfrontiert, bestätigt Sprecherin Johanna Ammermann tatsächlich: „Ja, die Filiale wird im Laufe des Jahres schließen.“

Nachricht der Schließung kommt zur Unzeit

Für das KOMM und Center-Manager Tarek Abbady kommt die Nachricht zur Unzeit. Gerade erst hat er die Reinigungsfirma ausgetauscht und die Putzintervalle erhöht (wir berichteten), um wenigstens die verbliebenen Händler weiter im Center zu halten. Die Entscheidung von Tegut, die Reißleine in Offenbach zu ziehen könnte sich denn auch als richtungsweisend für weitere KOMM-Mieter erweisen. Schließlich fällt mit dem Bio-Supermarkt einer der größten verbliebenen Kundenbringer weg.

Während sich Tarek Abbady nicht zum Weggang Teguts äußern will, meldet sich die Projektgesellschaft, die Besitzerin der KOMM-Immobilie zu Wort. Schon bald solle in der Supermarkt-Räumlichkeiten ein Nachmieter einziehen. Wer das genau sein wird, will Sprecher Jürgen Herres indes nicht verraten. „Das ist vertraglich so vereinbart. Nur so viel: Es ist ein Unternehmen aus der Freizeitbranche, allerdings keine Spielothek oder ähnliches.“

Nach Schließung folgt Umbauphase

Herres bestätigt auch den Schließungstermin von Tegut zum 30. Juni. Danach folge eine Umbauphase, in der die Räumlichkeiten an die neuen Anfforderungen angepasst würden. Man sei guter Dinge, dass der neue Mieter zu einer guten Angebotsmischung im KOMM-Center beitragen werde.