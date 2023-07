Wie Design-Ideen Offenbachs Nahverkehr neu denken

Von: Julius Fastnacht

Mit Design in die Zukunft: Hanna Bader, städtische Mobilitätsmanagerin, und Kai Vöckler, Professor an der HfG, arbeiten gemeinsam am mehrjährigen Modellprojekt von HfG und Stadt. © fastnacht

Hochschule für Gestaltung und Stadt Offenbach basteln an der Mobilität der Zukunft. Die Partner setzen auf Austausch, Partizipation - und Virtual Reality.

Offenbach – Rote, blaue, grüne Punkte leuchten Passanten auf dem digitalen Würfel an der Haltestelle Marktplatz entgegnen: Wann die nächste Bahn aus Offenbach in Richtung Wiesbaden startet, welcher Bus gerade auf der Waldstraße fährt. Mussten Pendler für die Infos früher zu den Gleisen hinabsteigen, können sie heute bequem auf der Treppen sitzen und Kaffee trinken. „Ein bisschen wie auf der Spanischen Treppe in Rom“, sagt Professor Kai Vöckler und lächelt.

Wo Offenbachs zentrales Mobilitätsproblem liegt

Die einfache Idee – alle Abfahrtzeiten zentriert an einem Ort – könnte den gesamten Nahverkehr inspirieren. Im Projekt „Offenbach versteht Bahnhof“ möchten Stadt und Hochschule für Gestaltung (HfG) Konzepte für die Mobilität der Zukunft entwerfen. Wie kann Nahverkehr zugänglicher, verständlicher, näher an den Menschen gedacht werden?

Mit seinem Kollegen Peter Eckart leitet Vöckler das Offenbach Institut für Mobilitätsdesign an der HfG. Ausgangserkenntnis für das auf drei Jahre ausgelegte Projekt: „Umweltfreundliche Mobilität muss gestärkt werden. Wir müssen mehr zu Fuß unterwegs sein, Fahrrad, Bus oder Bahn nutzen, auf Sharing zurückgreifen.“ Problem in vielen Kommunen: „Die Angebote sind da. Aber sie werden einfach nicht zusammenhängend gedacht.“

Mit knapp einer Million Euro fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung die Modellinitiative. Stadt und HfG haben sich in einem Tandem-Auswahlverfahren gegen 45 Mitbewerber durchgesetzt. Bis August nächsten Jahres erarbeiten die Partner einen Gestaltungsleitfaden. Ein Fokuspunkt: Offenbachs 186 Bushaltestellen.

Wie die Menschen beim Mobilitätsprojekt mitreden können

„Wir brauchen übergreifende Info-Leitsysteme, Ausschilderungen, die zeigen: Wenn ich hier aus dem Bus aussteige, könnte ich in diese S-Bahn umsteigen“, erläutert Vöckler. Er selbst wohnt im Nordend – dass unweit seiner Wohnung ein Direkt-Bus in Richtung Bad Vilbel startet, weiß er selbst erst durch seine Recherchen zum Projekt. Auch das Drumherum sollte stimmen, meint Vöckler: gute Lichtverhältnisse, Einsehbarkeit der Stationen, die ein Sicherheitsgefühl vermitteln. Bänke aus Holz statt Metall. Tipps, die konzeptualisiert die Attraktivität des Nahverkehrs steigern. „Das ist es, was wir Designer können.“

Durch die Kooperation mit der Stadt sollen sich die Visionen künftig in konkrete Vorhaben verwandeln. Mit Hanna Bader arbeitet eine eigene Mobilitätsmanagerin im Stadthaus. Sie sagt: „Meine Aufgabe ist es, Akteure an den Schnittstellen zusammenzubringen. Leute, die sich innerhalb der Verwaltung mit Mobilität beschäftigen. Und Ideen und Gedanken aus dem Projekt an die Stadt heranzutragen.“

Die Offenbacher sollen mitgenommen werden auf die Reise zum Nahverkehr der Zukunft, betont Bader. Die Ideen sind auf der Website in leichter Sprache dargestellt, in einer Blitzumfrage können Teilnehmer angeben, wie sie die perfekte Bushaltestelle sehen – und im August startet eine Virtual-Reality-Reise besonderer Art (dazu Kasten). (von Julius Fastnacht)

Mini-Bahnhof mit anderen Augen testen Im stadtraum Offenbach (Stadthof 16) startet am Dienstag, 1. August, ein Virtual-Reality-Labor. Mit einer speziellen Brille tauchen Teilnehmer in eine computererzeugte Umgebung ein – in der sie Idee des Mini-Bahnhofs testen können. Das Projekt „Offenbach versteht Bahnhof“ vergibt 30 Plätze. Wer teilnimmt, erhält zum Dank 20 Euro. Für Anmeldung und Terminvereinbarung E-Mail an oimd@hfg-offenbach.de senden. (juf)

