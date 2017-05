Nahverkehrsplan: Mehr Halte, verkürzte Takte

Am Mainzer Ring in Bürgel gibt es bereits Bus-Haltestellen, die allerdings noch nicht angefahren werden. Das wird 2018 anders mit der Weiterführung der Buslinie 108. Allerdings nur, wenn die Stadtverordneten den Nahverkehrsplan 2018-2022 beschließen. Ansonsten bliebe es in Bürgel bei diesen „Geisterhalten“.

Offenbach - Seit 2012 wächst die Bevölkerung in Offenbach durchschnittlich um gut 2300 Personen pro Jahr. Immer neue Wohnbauprojekte entstehen oder sind geplant. Wortwörtlich auf der Strecke geblieben ist bislang der Öffentliche Personen-Nahverkehr. Von Martin Kuhn

Das soll sich ändern. Zumindest nach den Vorstellungen der Experten. Festgezurrt ist das alles in sogenannten Nahverkehrsplänen. In Offenbach steht die nächste Fortschreibung an für die Jahre 2018 bis 2022. Den Entwurf stellte Anja Georgi, Geschäftsführerin der Nahverkehr in Offenbach (NiO) Gesellschaft, im Ostpol erstmals der Öffentlichkeit vor – bei überschaubarem Interesse. Nur etwa zwei Dutzend Offenbacher wollten erfahren, was die Experten entwickelt haben.

Im Kern ist das: Mehr Strecken, mehr Busse, mehr Kilometer, verkürzte Taktzeiten. Begründung der Fachleute: Das gegenwärtige ÖPNV-Angebot ist ausgelegt für eine Stadt mit 120 000 Einwohnern, inzwischen leben aber gut 134 000 Menschen in Offenbach, angepeilt sind in den nächsten Jahren mehr als 140 000. „Es knirscht schon an einigen Stellen“, umschreibt Anja Georgi das, was Fahrgäste und Busfahrer täglich auf den verschiedenen Linien erleben.

Die große Herausforderung besteht nun darin, drei Dinge miteinander zu verknüpfen: Bevölkerungswachstum, Entwickungsgebiete, Umweltziele. Rein rechnerisch kommen die Fachleute so auf 12,5 Prozent mehr Wege im Öffentlichen Personen-Nahverkehr. Eingebunden in die vorgestellten Ziele sind Wünsche und Vorschläge der Nutzer, die in einer Bürgerwerkstatt oder auf einer Internet-Plattform im Vorfeld formuliert wurden. Gut hundert Beiträge zählte man am Ende, die gesichtet, geprüft und nach Abwägung möglichst berücksichtigt wurden.

Ein Kernpunkt in den Überlegungen ist die langfristige Umrüstung der OVB-Flotte auf Elektronantrieb. 2019 – so die Planung – sollen als „Stromer“ ein Standard-Linien- und ein Gelenkbus angeschafft werden. Bis 2023 brächten 18 sogenannte E-Busse die Offenbacher von A nach B. Das bedarf einer weitreichenden Infrastruktur-Planung. Ladestationen (teils mit Wendeanlagen) für die Busse sollen an zwei äußeren Ecken des Stadtgebiets entstehen – im Kaiserlei und in Waldhof. Bei aktuellen Erdarbeiten werden bereits die entsprechenden Leerrohre verlegt. Apropos Infrastruktur: Nach Möglichkeit soll das Busfahren beschleunigt werden – etwa durch separate Busspuren. „Das ist aus Platzgründen nur in wenigen Fällen möglich“, weiß Georgi, die auch in diesem Punkt auf die Abstimmung mit der Stadt verweist.

Als „begrüßenswert“ empfindet ein Zuhörer, was die Fachleute ersonnen haben. „Aber es gibt sicher negative Punkte“, mutmaßt er. Im Sinn hat er vermutlich die jüngste Fortschreibung, die aus Kostengründen eine Ausdünnung des Bus-Angebots frühmorgens und spätabends zur Folge hatte. „Es gibt diesmal keine Kürzungen“, beruhigt die Geschäftsführerin, die bei der Kosten- beziehungsweise Finanzierungsfrage einer Offenbacherin („Gibt’s auch einen Plan B?“) an die Lokalpolitik verweist.

Die muss in der Stadtverordnetenversammlung darüber entscheiden, wie viel ihr das Ganze wert ist. Summen nennt Anja Georgi im Ostpol bewusst nicht. Es dürfte sich aber um einen niedrigen siebenstelligen Betrag handeln – vor allem Personalkosten. Allerdings erinnert sie daran: „Der Öffentliche Personen-Nahverkehr ist überall ein defizitärer Betrieb.“ Falls die Parlamentarier ein Veto zum Nahverkehrsplan 2018-22 einlegen und Einsparungen wünschen, ist der Weg allerdings für die NiO-Chefin vorgeschrieben: „Dann bleibt alles so, wie es ist.“