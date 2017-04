Neue Chancen für Bürgel?

Alle Jahre wieder blüht der Blauregen (Wisteria oder Glyzine) in Bürgels Langstraße. Im Zusammenspiel mit der farblich stimmigen Hausfassade in diesen Tagen ein außergewöhnlich sehenswertes Ensemble, findet Leser Jürgen Gries, der sich damit sicher an dem Foto-Wettbewerb beteiligen könnte.

Bürgel - Die statistischen Eckdaten 2015 weisen für den Stadtteil Bürgel 1550 Gebäude mit 4834 Wohnungen aus, der überwiegende Teil (63 Prozent) hat vier und mehr Zimmer. Der Anteil wird wachsen mit dem Baugebiet Bürgel-Ost. Von Martin Kuhn

Und die Stadtplaner schauen bereits noch weiter voraus. 2004 hat das Stadtparlament den Bebauungsplan für Bürgel-Ost beschlossen. Entlang des Mainzer Rings ist Platz für gut 1000 Einwohner. Die Planer haben sich dabei an jenen Wohnformen orientiert, die derzeit besonders gefragt sind. Vorgesehen sind etwa 230 Wohneinheiten für Familien in Ein- und Zweifamilienhäusern. Weitere 200 Wohnungen, in der Regel für 2-Personen-Haushalte, sollen in dreigeschossigen Mehrfamilienhäusern entstehen.

Im Planungsgebiet - so hat’s den Eindruck - passiert seit geraumer Zeit nichts. Dafür wird im Rathaus kräftig an der Zukunft gearbeitet: Aktuell erstellt die Verwaltung die Entwurfs- und Ausführungsplanung. Wie im Zeitplan vorgesehen, sollen in der zweiten Jahreshälfte, wahrscheinlich Anfang viertes Quartal, die Bauleistungen vergeben werden. Das umfasst Kanalbau, Straßen, Beleuchtung und ähnliches.

Ebenfalls - und das ist die bislang einzige Änderung bislang - sollen im kommenden Herbst die Rodungsarbeiten und die Kampfmittelsondierung erfolgen. „Die Rodungen waren ursprünglich Anfang 2017 vorgesehen gewesen. Auf die Gesamtzeitschiene wirkt sich diese Änderung aber nicht aus“, sagt Stadtsprecher Fabian El Cheikh. Nach wie vor ist geplant, dass die privaten Häuslebauer Ende 2018 durchstarten können – allerdings unter der Voraussetzung, dass es keine unliebsamen größere Bodenfunde auf dem rund 18 Hektar großen Baugebiet.

Derweil blicken die Verantwortlichen zeitlich noch etwas weiter voraus. Im sogenannten Masterplan wird als weiteres Wohnbau-Areal Bürgel-West genannt – das Dreieck zwischen Lammert- und Gerhard-Becker-Straße, über Jahrzehnte Heimat Bürgeler Kleingärtner. Auf der Basis der Überlegungen des Masterplanes wird nun ein Konzept erarbeitet, das als Richtschnur für die Zukunft gilt. „Bestimmen Sie mit, wie sich Ihr Stadtteil verändern wird“, fordert Stadtplanerin Anna Biegler die Bürgeler auf.

Kaum verwunderlich: Bereits im bisherigen Masterplanprozess ist deutlich geworden, dass die äußeren Stadtteile (Bieber, Bürgel, Rumpenheim und Waldheim) attraktive Wohnstandorte sind. Damit das so bleibt, „sollen sie gestärkt und in ihrer Funktion als Wohnort und Versorgungszentrum gesichert werden“. Dafür erarbeitet die Stadt mit Anwohnern Entwicklungskonzepte für die einzelnen Stadtteile – Bürgel macht den Anfang.

Grundlage für das Stadtteilentwicklungskonzept Bürgel bildet eine ausführliche Analyse der Ausgangssituation. Bürgel wird genau unter die Lupe genommen: Wie wohnen die Bürgeler? Wo kaufen sie ein? Welche Orte der Begegnung gibt es? Einen wesentlichen Beitrag zur Bestandsaufnahme und zur Erarbeitung des Konzepts leisten die Bewohner selbst. Im Mai und Juni haben sie die Möglichkeit, in Rundgängen, Interviews und Bürgerwerkstätten ihre Sicht auf Chancen und Probleme des Stadtteils einzubringen.

Die Ergebnisse dieser Bürgerbeteiligung fließen in ein Entwicklungskonzept ein, „das Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnens und zur Aufwertung des Stadtteils bündelt“, verspricht die Verwaltung. Damit ist alles aber nur auf den Weg gebracht. Letztlich entscheiden die Stadtverordneten über die Umsetzung des Konzeptes.