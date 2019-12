Neue Form der Mathildenschule wird sichtbar

An der Mathildenschule sind – gerade aus der ungewohnten Vogelperspektive – die ersten Baufortschritte erkennbar. Für den fünfgeschossigen Neubau wurden 58 Bohrpfähle bis zu 16 Meter in die Tiefe versenkt.

Damit ist die Gründung fertiggestellt und die Armierung für die Bodenplatte zeigt bereits die Bogenform des Gebäudes. Bis Frühjahr 2021 soll der Erweiterungsbau stehen. Er bietet eine moderne Versorgungsküche für bis zu 400 Essen täglich und eine neue Mensa im Erdgeschoss. Hinzu kommen zusätzliche Klassen-, Differenzierungs- und Hausaufgabenräume. Eine neue Schulbibliothek entsteht im Bestandsbau. In den kommenden Wochen starten die Rohbauarbeiten und die Montage von Stahlbetonplatten an der Ostfassade. 800 Schüler besuchen aktuell die innerstädtische Grund-, Haupt-, und Realschule mit Förderstufe, bis 2023 können es 1000 Schüler sein. Mit der Positionierung als Schule mit Schwerpunkt Musik und großem Engagement des Lehrkörpers leistet die Mathildenschule seit langer Zeit erfolgreiche Integrationsarbeit. Sobald der Erweiterungsbau steht, wird das bestehende Gebäude in drei Bauabschnitten energetisch saniert, sowie technische Anlagen erneuert. Die Kosten betragen nahezu 24,5 Millionen Euro. Foto: Georg-Foto.