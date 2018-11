Neue Gestaltungssatzung gegen Werbe-Wildwuchs

Vorher und nachher: An diesem Beispiel in der Frankfurter Straße, das bei Erstellung der Satzung noch aktuell war, haben die städtischen Planer gezeigt, wie es gehen könnte. Im Bild der Werbe-Wildwuchs. rechts die gewünschte dezentere Version.

Offenbach - Sie sind zu groß, zu bunt und stehen mitunter auch im Weg: Um den Wildwuchs bei Werbeanlagen in der Innenstadt einzudämmen und die Genehmigungspraxis zu erleichtern, hat der Magistrat eine neue Satzung vorgelegt. Von Matthias Dahmer

„Werbeanlagen- und Gestaltungssatzung Innenstadt“ heißt das 28-seitige Werk, das die Qualität in der City verbessern und eine „gewisse Grundordnung“ sicherstellen soll, wie Dezernent Paul-Gerhard Weiß formuliert. Die Satzung, die noch vom Stadtparlament abgesegnet werden muss, sei im Einvernehmen mit den Beteiligten, wie dem Gewerbeverein Treffpunkt oder der Initiative Karree Offenbach abgesprochen, betont er. „Damit wird keine Front der Stadt gegen den Einzelhandel aufgebaut.“ Unter anderem, so Weiß weiter, gehe es darum, dass historische Fassaden nicht mehr von knallbunten Werbeversprechen oder wenig appetitlichen Bildern vom Hamburger mit Pommes, vom Döner oder von der Currywurst verunstaltet werden. Etwas allgemeiner ist das in der Einleitung zur Satzung formuliert:

+ Hier die gewünschte dezentere Version. © Rehwaldt Architekten „Mit der Zuwanderung von Menschen unterschiedlichster Herkunftskulturen und ihrer Integration als Gewerbetreibende in den Innenstädten verändert sich das Stadtbild der traditionellen europäischen Stadt. (...) Warenpräsentation und Schaufenstergestaltung sowie Werbung werden bunter und raumwirksamer.“ Bezogen auf Offenbach kommen die Satzungsmacher zu dem Befund, die Werbeanlagen folgten derzeit eher dem Ziel, sich gegenseitig übertrumpfen zu wollen, als sich in das Stadtbild und die umgebende städtebauliche Prägung einzupassen. Die jeweiligen gestalterischen Entscheidungen würden meist losgelöst von der Architektur der Gebäude getroffen. „Ein ungeordnetes oder gar unattraktives Nebeneinander von Werbeanlagen beeinträchtigt die städtebaulichen und architektonischen Besonderheiten der vorhandenen, teilweise historischen Häuser, Straßenzüge und Plätze“, heißt es. Im Ergebnis schade es damit auch den Betrieben, dem Einzelhandel und so dem Wirtschaftsstandort insgesamt.

Zu den konkreten Zielen für eine schönere Innenstadt zählen unter anderem:

Schaufenster, Türen und Werbung sollen mit der Fassade in Form, Material und Farbgebung harmonieren.

Schaufenster sollen als wichtigste Werbefläche eines Ladenlokals zum Betreten des Geschäfts einladen. Sie dürfen nicht von außen zugestellt oder zugeklebt werden.

Grundsatz des Werbens ist es, mit dem Eigennamen, Produkten oder Leistungen, nicht mit Preisen zu werben.

Die Qualität von Werbeanlagen und Schaufenstergestaltung steht vor der Quantität an Werbeelementen.

Belange und Schutzwürdigkeit der Nachbarn sind insbesondere bei Lichtwerbung zu berücksichtigen.

„Kundenstopper“ (Plakataufsteller) im privaten Raum sind auf die gezielte Bewerbung von Aktionen zu beschränken. Sie sind nicht geeignet, Werbeanlagen dauerhaft zu ersetzen oder zu ergänzen.

Für bestehende Werbung, betont Dezernent Weiß, gebe es einen Bestandsschutz, mit Inkrafttreten der Satzung werde sie nicht heruntergerissen. Das neue Regelwerk bezieht sich auf Werbeanlagen, welche sich als sogenannte ortsfeste Einrichtungen auf privaten Grundstücken befinden. Werbung im öffentlichen Raum wird weiterhin über die Sondernutzungssatzung geregelt.

Helfen soll die neue Satzung nicht nur in Sachen Stadtbild. Sie werde auch die Genehmigungspraxis erleichtern und Entscheidungen nachvollziehbar machen, ist man sich bei der Stadt sicher. Sie diene als praktische Grundlage für planerische Abwägungen und sei dadurch nicht nur für Fachämter, sondern auch für die Bürger und Einzelhändler sowie für Investoren und Immobilienbesitzer eine praxisorientierte Hilfe. Im Genehmigungsverfahren, erläutert Weiß, werde die Werbung ähnlich einem Bauantrag behandelt. Was nicht erlaubt werde, sei illegal und könne ein Bußgeld nach sich ziehen.

Die Satzung ist Ableger eines umfassenderen Gestaltungshandbuchs, das seit 2014 nur im Entwurf vorliegt. Darin ist ein Gestaltungsstandard für den öffentlichen Raum sowie für Werbeanlagen an Gebäuden und auf Privatgrundstücken festgelegt. Konkret geht es in der Ausarbeitung auch um einheitliche Standards bei der Außengastronomie. Dass das Handbuch im Entwurfsstadium stecken geblieben ist, erklärt Paul-Gerhard Weiß mit Abstimmungsproblemen.