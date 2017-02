Neue Hallen-Regelung: Noch kein schlüssiges Konzept

Offenbach - Vereine ärgern sich noch immer maßlos über die Auswirkungen des neuen GBM-Konzepts. Wie berichtet, dürfen seit Januar Hausmeister den Sportgruppen abends nicht mehr die Hallen auf- und zuschließen. Eine Aussprache zwischen der GBM und den Clubs soll nun den Unmut beseitigen. Von Sarah Neder.

Mannschaften gelangen nicht in die Halle, Kinder müssen vor geschlossenen Türen frieren, Umkleidekabinen, Duschen oder Regieräume sind nicht zugänglich. Trainingseinheiten finden deshalb teilweise mit Verspätung statt, manche fallen komplett aus. In den vergangenen Tagen und Wochen haben mehrere Vereinsvertreter von solchen ärgerlichen Erfahrungen berichtet.

Auslöser für das Turnhallen-Tohuwabohu: Die für die städtischen Turnhallen verantwortliche Gebäudemanagement GmbH (GBM) hat seit Anfang des Jahres ein neues Schließkonzept umgesetzt. Demnach dürfen die bisher fürs Öffnen der Türen zuständigen Hausmeister nach 17 Uhr nicht mehr arbeiten.

Grund für die Neuregelung sei die bisherige Ungleichbehandlung der Beschäftigten: Nach Angaben der GBM hatten zuvor fünf der 54 Hausmeister die abends stark frequentierten Schulturnhallen betreut und durch die Überstunden erheblich mehr verdient als ihre Kollegen. Nach der Umstrukturierung muss die Kernarbeitszeit von 7 bis 17 Uhr eingehalten werden und andere GBM-Mitarbeiter sollen den Schlüsseldienst übernehmen, teilweise wird er auch an Beschäftigte der Sicherheitsfirma BWS abgetreten. Wie das städtische Unternehmen bestätigt, haben bereits fünf Hausmeister gegen die Neuerung geklagt.

Außerdem will die GBM auf die jeweilige Trainingszeit programmierte Schlüssel an die Clubs verteilen. Bisher hätten jedoch längst nicht alle Gruppen einen eigenen Türöffner, heißt es aus Vereinskreisen. Darüberhinaus beklagen die Vertreter der Sportgruppen, dass sie nie über das neue Schließkonzept aufgeklärt wurden. Die städtische GmbH habe sie nie offiziell über eine Änderung informiert. Ihre Namen wollen sie aus Angst, beim nächsten Belegungsplan benachteiligt zu werden, nicht in der Zeitung lesen.

Fehler in der Kommunikation hat nun mittlerweile auch die GBM eingeräumt und – nachdem das Thema seitens der Aktiven an den Sportdezernenten Felix Schwenke herangetragen wurde – die Ehrenamtler für nächsten Dienstag zu einer Aussprache ins Bürgerhaus Rumpenheim eingeladen.

An diesem runden Tisch will die GBM das Konzept erläutern, sagt deren Chefin Annette Schroeder-Rupp. „Wir werden erklären, was sich für die Vereine ändert, nämlich nichts“. Zwar sieht Schroeder-Rupp ein, dass es bei der Umsetzung des Hausmeisterdienstes „an der ein oder anderen Stelle gehakt“ habe. Sie distanziert sich aber von dem Begriff „Chaos“. Denn nur zwei von der GBM betreute Hallen – die der Schiller- und die der Edith-Stein-Schule – seien wegen der hohen Belegungsfrequenz von der neuen Regelung massiv betroffen. Den Zorn der Vereinsvertreter kann die neue Geschäftsführerin nur teilweise nachvollziehen. „Da wurden uns viele Dinge zum Vorwurf gemacht, für die wir nicht zuständig sind“, sagt sie und vermutet, die neuen Schließregelungen seien eine Art „Ventil“ für bereits angestauten Ärger gewesen.

Für viele Trainingsgruppen geht es aber um mehr als bloße Umgewöhnung. Zwischen ihnen und den ansässigen Hausmeistern, die meist in einer an die Halle angegliederten Dienstwohnung leben, hat sich in den vergangenen Jahren ein enges Vertrauensverhältnis gebildet. Falls etwas kaputt ging oder nicht funktionierte, war der Helfer gleich um die Ecke. Seit der Neuregelung müssen die Hallennutzer im Notfall die Telefonnummer 222 wählen und auf Hilfe warten. Auch wenn der Hausmeister gleich nebenan wohnt.