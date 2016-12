Hoffen auf den Brexit

Neue Ideen in der Kreativwirtschaft

+ © Georg (b) Nach wie vor Zentrum der Kreatiwirtschaft: Der Gründercampus Ostpol in der Hermann-Steinhäuser-Straße. In ihm könnten – dank günstiger Mieten – künftig junge Fintech-Unternehmen Platz finden, die möglicherweise der Brexit von London ins Rhein-Main-Gebiet treibt. © Georg (b)

Offenbach - Geht es um den Brexit, den Austritt der Briten aus der EU, dann ist höchstwahrscheinlich der Finanzplatz Frankfurt einer der großen Profiteure. Von Matthias Dahmer

Doch auch der kleinere Nachbar im Osten hat Pläne, um aus den sich abzeichnenden Veränderungen in der Geldbranche Honig zu saugen. Die städtische Wirtschaftsförderung setzt dabei auf eine pfiffige Idee: Sie unterstützt das Offenbacher Start-Up-Unternehmen Emporion, das mit der Kampagne „Join Mainland“ Londoner Jungunternehmen aus dem Finanztechnologie-Sektor (Fintech) anwerben möchte.

Geschäftsführer Alexander Kuchta will dazu seine Kontakte in die britische Metropole nutzen. Der 29-jährige Volkswirt hofft, via Ansprache über die sozialen Medien einige der vielen Fintech-Firmen von der Insel dazu bewegen zu können, zunächst eine Niederlassung in Offenbach zu gründen. Die Stadt hilft ihm dabei, indem sie den Unternehmen günstige Mieten im Ostpol anbietet. „Frankfurt zielt auf die Großen, wir zielen damit auf die Kleinen“, sagt Oberbürgermeister Horst Schneider. Fintech-Firmen entwickeln neue Geschäftsideen für den Banken und Finanzmarkt. Dazu zählen etwa mobile Bezahlmodelle, Finanz-Apps oder Vermittlungsplattformen für Leasing und Kredite.

Die Unterstützung der Mainland-Kampagne ist eine von vielen Aktivitäten der Wirtschaftsförderung im wachsenden Segment der Kreativwirtschaft. Seit fast zehn Jahren verfolge man das Konzept, durch Vernetzung der Unternehmen, den Einsatz von niedrigschwelligen Marketinginstrumenten und der Firmenbetreuung die Sichtbarkeit der Branche zu erhöhen, sagt der Leiter der Wirtschaftsförderung Jürgen Amberger. Was die Vernetzung angeht, verweist er etwa auf den Frühjahrsempfang und das Sommerfest der Kreativwirtschaft im Ostpol mit mehr als 400 Teilnehmern.

Ein Schwerpunkt der nächsten Jahre wird laut Jahresbericht der Wirtschaftsförderung der Fachkräftemangel sein. Immer mehr Unternehmen der Kreativwirtschaft beklagten diesen, weshalb ein erster Feldversuch gestartet worden sei: Die Offenbacher Agentur Urban Media Project organisierte mit Unterstützung der Wirtschaftsförderung und weiteren Partnern im September eine eintägige Veranstaltung, bei der Kreativagenturen interessierte Fachkräfte einluden und ihnen einen Einblick in ihr Unternehmen boten. Hierdurch hatten die Unternehmen die Möglichkeit, potenzielle neue Mitarbeiter oder Partner für Projekte kennenzulernen. „Das Angebot wurde mit 15 beteiligten Unternehmen und mehr als 300 Interessierten sehr gut angenommen“, bilanziert Jürgen Amberger. Es sei geplant, das Format im nächsten Jahr fortzuführen.

Ein Thema das bereits seit Jahren im Fokus der Wirtschaftförderung steht, ist der Raumbedarf. Das Gründerzentrum Ostpol ist bereits zehn Jahre erfolgreich etabliert, 2014 ist das Atelierhaus Zollamt Studios hinzugekommen. Darüber hinaus haben die Kreativschaffenden selbst Räume gefunden, wie etwa die Flächen im City-Center am Markplatz. Doch man ist sich einig: Das Angebot reicht nicht aus.