Neue Kita im Senefelderquartier: Platz für fast 200 Kinder

Gebacken bekommen

+ © Richter Symbolische Schlüsselübergabe – es handelt sich um einen Hefezopf – für die neue Kita (von links): Bildungsdezernent Paul-Gerhard Weiß, GWH-Abteilungsleiter Peter Eckstein, Architekt Mariano Rincón, Kita-Leiterin Antje Trapp und Stadträtin Sabine Groß. © Richter

Offenbach - Bereits seit Sommer in Betrieb, ist gestern die Kindertagesstätte im Senefelderquartier offiziell ihrer Leiterin Antje Trapp übergeben worden. Rund 2,8 Millionen Euro kostete die Einrichtung, die in einen Neubaukomplex an der Christian-Pleß-Straße integriert wurde. Von Harald H.Richter