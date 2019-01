Die neue Offenbacher Gesundheitsmesse ist da!

Offenbach hat endlich wieder eine Gesundheitsmesse! Am Sonntag, den 20.01.2019, kommen die wichtigsten Gesundheitsprofis Offenbachs zusammen, um Ihnen dabei zu helfen, Ihre Lebensqualität nachhaltig zu verbessern.

Noch nie war es einfacher, die guten Vorsätze für das neue Jahr umzusetzen. Mit Hilfe des Offenbacher Gesundheitsnetzwerks bestehend aus Gesundheitsprofis wie BARMER, Physio-Med, Schneider & Piecha und INJOY Offenbach erhalten Sie alle nötigen Tipps und Tricks, um ein gesünderes Leben mit mehr Lebensqualität zu beginnen.

Was erwartet Sie?

Für die sportlich Motivierten steht ein einsteigerfreundliches Special-Kursprogramm und die Nutzung des chipkartengesteuerten Trainingszirkels zur Verfügung. Die Gesundheitstrainer werden an diesem Tag für Sie bereitstehen, um Ihnen den Aufenthalt so angenehm und informativ wie möglich zu gestalten. Sportkleidung also unbedingt mitbringen!

Die Informationsstände der Gesundheitsprofis sowie die über den Tag verteilten Ärztesprechstunden bieten Ihnen die Möglichkeit, Experten Ihre persönlichen Fragen stellen.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt:

Dank der Smoothie-Cocktailbar ist für die gesunde und leckere Erfrischung für zwischendurch gesorgt.

Wann und wo findet die neue Offenbacher Gesundheitsmesse statt?

Die Gesundheitsmesse findet statt am 20.01.2019 von 11:00 bis 18:00 Uhr im

INJOY Gesundheitsclub, Berliner Str. 255, 63067 Offenbach.

Die S-Bahn-Station Ledermuseum ist nur wenige Gehminuten entfernt, daher empfiehlt es sich per S-Bahn anzureisen. Ausreichende Parkplatzmöglichkeiten finden sich im Anwohnergebiet oder dem fußläufig erreichbaren Cinemaxx-Parkhaus.