Neuer Friedhof in Offenbach bekommt zweiten Memoriam-Garten

Zwei Steinmetzbetriebe und drei Friedhofsgärtnereien ziehen auf dem Neuen Friedhof bald an einem Strang. An den Schaufeln (von links): Bürgermeister Peter Freier, Christian Loose, stellvertretender Leiter des städtischen Eigenbetriebs, und Sabrina Eggert von der Treuhandstelle Hessen. Foto: mei

Offenbach - Auf einer Fläche von 1400 Quadratmetern wird auf dem Neuen Friedhof ein zweiter Memoriam-Garten angelegt. Von Marian Meidel

Die gärtnerbetreuten Grabflächen sollen nicht nur ein Ort der letzten Ruhe sein, sondern Angehörige auch zum Verweilen einladen und Raum für kulturelle Veranstaltungen bieten. Gestern war Spatenstich.

Ein Wasserlauf, Sitzbänke, eine große Schaukel, Beleuchtung und eine Fläche für Veranstaltungen wie Konzerte und Lesungen – ein einladender, ja, lebendiger Ort soll der zweite Memoriam-Garten auf dem Neuen Friedhof werden. Auf einer freien, 1400 Quadratmeter großen Wiesenfläche gegenüber der Trauerhalle soll nicht nur Platz für etwa 400 Beisetzungen sein, sondern auch Gelegenheit zum Verweilen für Angehörige geboten werden.

„Es wird auch ein Ort für die Lebenden“, fasst Sabrina Eggert von der projektverantwortlichen Treuhandstelle Hessen zusammen. Unter deren Federführung hat sich unlängst eine „Arbeitsgemeinschaft Memoriam-Garten Offenbach“ gegründet, die aus zwei Steinmetzbetrieben sowie drei Friedhofsgärtnereien besteht und sich um das zukünftige Gräberfeld kümmern soll. Dieses ist nämlich, wie schon der erste Memoriam-Garten auf dem Neuen Friedhof, gärtnerbetreut, sprich: Angehörige müssen das Grab nicht selbst pflegen, sondern können sich darauf verlassen, dass Profis das übernehmen.

Die harmonisch gestaltete Anlage ohne abgegrenzte Gräber wird für die Dauer der Ruhefrist von Friedhofsgärtnern einheitlich und saisonal wechselnd bepflanzt und umhegt. Ein Grabmal mit individueller Beschriftung weist den genauen Beisetzungsort innerhalb des Memoriam-Gartens aus.

Ursächlich für den Bau des neuen Gräberfeldes ist den Stadtwerken Offenbach zufolge die hohe Nachfrage nach dieser Bestattungsform. „Immer mehr Menschen haben keine Angehörigen in der Nähe, die sich später um ihr Grab kümmern können“, erläutert Bürgermeister Peter Freier. Der erste und kleinere Memoriam-Garten mit Platz für rund 80 Beisetzungen am Eingang des Neuen Friedhofs ist inzwischen schon fast komplett belegt, wie die Stadtwerke verlauten.

Während das Angebot des ersten Gräberfeldes lediglich Urnenbestattungen umfasst, soll sich das auf der neuen Friedhofsfläche ändern. „Erstmals sind im neuen Memoriam-Garten auch Grabstellen für Erdbestattungen berücksichtigt“, berichtet Christian Loose, stellvertretender Leiter des städtischen Eigenbetriebs ESO. „Denn immer mehr Menschen verfügen aus Rücksicht auf die Angehörigen, dass sie in einem pflegeleichten Urnengrab beigesetzt werden. Tatsächlich hätten aber viele lieber ein bepflanztes Erdgrab.“

Die Arbeiten am neuen Memoriam-Garten beginnen in Kürze, solange die Witterungsverhältnisse zulassen, und werden nach einer Winterpause im Frühjahr fortgeführt. „Spätestens im Sommer nächstes Jahr wird er eröffnet“, sagt Sabrina Eggert.

Wer verstorbene Angehörige dann im Memoriam-Garten bestatten lassen will, muss mit der Treuhandstelle für Dauergrabpflege Hessen-Thüringen einen Vertrag abschließen. Was das den Kunden exakt kostet, könne sie aktuell noch nicht sagen, so Eggert. Aber die Preise sollen sich an denen des ersten Memoriam-Gartens auf dem Neuen Friedhof orientieren. Dort kostet ein Urneneinzelgrab für eine Nutzungszeit von 25 Jahren knapp 1995 Euro, ein Urnenpartnergrab 3648 und ein Urnenwahlgrab 3705 Euro.