Neue Polizeispitze: Terrorexperte nennt Rechtsextremismus „eine extrem große Gefahr“

Von: Christian Reinartz

Einen Füller für den neuen Polizeipräsidenten Daniel Muth (rechts) und einen Blumenstrauß für dessen Gattin Sarah hatte Innenminister Peter Beuth (CDU) im Gepäck. © Reinartz

Daniel Muth übernimmt das Ruder im Polizeipräsidium in Offenbach. Er will unter anderem für die Bekämpfung der politisch motivierten Kriminalität von rechts stehen.

Offenbach – Sein Name tönt in Ermittlerkreisen wie Donnerhall. Daniel Muth wird neuer Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Südosthessen – und bringt einiges an Einsatzerfahrung mit. Unter anderem hat er die Ermittlungen im Mordfall Lübke geleitet, war im Fall der Sauerlandgruppe im Führungsstab und zuletzt Vizepräsident des Hessischen Landeskriminalamts. Dort leitete er Staatsschutz und die Terrorismusbekämpfung.

Die Redaktion hat mit ihm über seine Ziele für das Präsidium, die Digitalisierung, rechte Umtriebe und transparente Polizeiarbeit gesprochen.

Haben Sie schon eine Wohnung in Offenbach?

Mein Lebensmittelpunkt ist in Fulda. Das heißt, ich pendle täglich nach Offenbach. Das ist aber schon eine erhebliche Verbesserung. Bisher waren es einfach eineinhalb bis zwei Stunden über die A3 nach Wiesbaden. Das war je nach Verkehrslage schon heftig.

Dass Sie nun in Offenbach gelandet sind, ist schon ein harter Szenenwechsel für einen LKA-Mann, der aus Fulda kommt...

Nicht wirklich. Ich habe diverse Stationen in meiner Laufbahn in den verschiedenen Polizeipräsidien absolviert, etwa beim PP Südhessen, beim PP Westhessen und auch in Osthessen und in Nordhessen. Im Grunde war ich in allen Himmelsrichtungen. Ich kenne die Polizeipräsidien also und habe hier um die Ecke in Mühlheim meine ersten Schritte bei der Bereitschaftspolizei gemacht.

Also keine Umstellung?

Natürlich sind wir hier in der Region direkt bei den Menschen vor Ort. Sozusagen am Puls. Das heißt, dass man auch tagtäglich im medialen Feuer steht und sich rechtfertigen muss für das, was man macht. Das war im LKA schon anders. Dort haben wir grundsätzlich weniger öffentlichkeitswirksam agiert.

Offenbach: Neuer Polizeichef in Südhessen leitete Ermittlungen im Mordfall Lübcke

Wo liegen Ihre Schwerpunkte?

Bisher waren das eigentlich Themen, die keine Landkreisgrenzen kennen. Dazu gehört organisierte Kriminalität, Schwerstkriminalität und Terrorismusbekämpfung. Beispielsweise habe ich die Ermittlungen im Mordfall Walter Lübcke geleitet. Und war auch bei den Ermittlungen zur Sauerlandgruppe beteiligt.

Da werden Sie hier hoffentlich nicht allzu viel zu tun bekommen...

Diese Form der Kriminalität ploppt überall hoch. Da muss man sich im Klaren drüber sein. Auch hier in Offenbach und im Bereich des Polizeipräsidiums. Aber logischerweise geht es hier in meiner neuen Rolle vor allem erstmal darum, Polizeiarbeit modern zu denken und in die Zukunft zu entwickeln.

Das heißt?

In Offenbach steht das modernste Polizeipräsidium Deutschlands. Wir sind mit dem Polizeirevier Offenbach Pilotprojekt für Hessen in Sachen Digitalisierung. Diese wird Einzug halten in jeden Bereich der Polizeiarbeit.

Nennen Sie ein praktisches Beispiel.

Nehmen wir eine Unfallaufnahme. Da geht es darum, kein Papier mehr zu nutzen, sondern in Zukunft den Sachverhalt direkt digital aufzunehmen. Das ist kundenfreundlich und auch für unsere Polizistinnen und Polizisten ein Gewinn.

Ich dachte, das sei in Offenbach schon der Fall.

Ja, aber das ist ja nur ein Modellrevier. Nun ist es meine Aufgabe mit allen Beteiligten, Erfahrungswerte zu sammeln, um es dann auszubauen und auf die Fläche umsetzen zu können. Es gilt, unsere Abläufe bei der Polizei in die digitale Zukunft zu überführen. Auch, weil wir mit den Kriminellen Schritt halten müssen.

Kriminalität verlagert sich ins Internet: Neuer Polizeichef will das angehen

Sie meinen Internetkriminalität?

Mittlerweile registrieren wir bei nahezu allen Kriminalitätsformen digitale Anteile. Betrüger haben sich zu großen Teilen aufs Internet verlegt. Auch Cyberattacken oder mittelständische Unternehmen, die von Hackern erpresst werden. Selbst die klassischen Drogendealer verabreden sich mittlerweile über das Darknet oder in Chatrooms und nicht wie früher per Telefon. Aber im Grunde beginnt es schon bei den vielen Mails, die wahrscheinlich jeder von uns im Postfach hat und einfach löscht.

Was soll man auch machen?

Stellen Sie sich vor, eine Seniorin würde auf dem Nachhauseweg durch Offenbach dreimal fast ausgeraubt werden. Da wäre hier im Präsidium aber Alarm. Dass dieselbe Seniorin im Internet in derselben Zeit, die sie für die 500 Meter braucht, dreimal eine betrügerische E-Mail erhält, nimmt man einfach so hin. Damit müssen wir uns viel stärker auseinandersetzen.

Wie wollen Sie das umsetzen?

In dem wir uns organisatorisch intelligenter aufstellen, die Kriminalitätsbekämpfungsstrukturen weiter anpassen und unsere Spezialisten immer versierter werden, weil eben auch Kriminelle ganz neue Felder schaffen. Deshalb suchen wir ja auch gezielt nach IT-Spezialisten für den Polizeidienst.

Zur Person Daniel Muth, Jahrgang 1974, kommt aus Fulda und hat dort mit seiner Frau und seinen drei Kindern seinen Lebensmittelpunkt. Er wurde 1974 in Fulda geboren. Seine Karriere bei der Polizei begann der Spitzenbeamte 1996 bei der Mühlheimer Bereitschaftspolizei. 2003 wechselte er ins Hessische Landeskriminalamt, übernahm verschiedene Positionen und absolvierte zwei Auslandseinsätze. Einen im Kosovo für die Vereinten Nationen und einen in Afghanistan zur Ausbildung und Beratung der afghanischen Polizei. Danach folgte ein Studium an der Hochschule der Polizei in Münster und der Wechsel in den Höheren Dienst. Daniel Muth leitete zunächst drei Jahre lang die Regionalen Kriminalinspektionen in Darmstadt und Wiesbaden. Ab 2016 wechselte er dann ins Polizeipräsidium Osthessen als Leiter der Regionalen Kriminalinspektion Fulda und danach die Kriminaldirektion des Präsidiums. 2019 wurde Muth dann die Leitung der Sonderkommission im Mordfall Walter Lübcke übertragen. Ab 2020 übernahm Muth im Landeskriminalamt die Abteilung Staatsschutz und Terrorismusbekämpfung und wurde dann 2022 zum Vizepräsidenten berufen. rz

Wieviel Anteil hat denn die digitale Kriminalität?

Das kann man nur sehr schwer sagen, weil wir mit der Polizeilichen Kriminalstatistik nur eine sogenannte Hellfeldstatistik haben. Die meisten Taten, die im Netz geschehen, werden aber nie angezeigt. Man kann aber davon ausgehen, dass die Zahlen massiv gestiegen sind. Es bekommt halt nur keiner mit, weil sie im Verborgen geschehen.

Daniel Muth: Rechte haben es in Hessen mittlerweile schwer

Gutes Stichwort. Im Verborgenen scheint sich in Offenbach eine rechte Szene etabliert zu haben. Darauf deuten wiederkehrende Schmierereien hin. Ihr Spezialgebiet. Die Polizei sprach bisher davon, dass sie von einer rechten Szene nichts wisse ...

Dass es hier in Offenbach Treffen von Rechten gibt, dass auch Größen der Bundesszene hier immer wieder anzutreffen sind und hier auch Leute aus der Radikalenszene wohnen, steht für mich außer Frage. Allerdings in einem ganz anderen Maße, als das etwa im östlichen Main-Kinzig-Kreis der Fall ist. Die Frage, ob es hier eine rechte Szene gibt, ist also eine Frage der Perspektive. Gehen Sie beispielsweise mal in Teilen Ostdeutschlands durch die Straßen und schauen Sie, was Ihnen da an Rechten begegnet. Das ist schon ein ganz anderes Kaliber als in Offenbach. Zumal es Rechte in Hessen mittlerweile sehr schwer haben.

Warum?

Wir haben in diesem Bereich in den vergangenen Jahren massiv Personal zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Terrorismus aufgestockt. Ich selbst habe den kompletten Staatsschutz für Hessen auf neue Füße gestellt und mittlerweile gibt es Inspektionen in jedem Präsidium. Früher hat das ein Kollege in einem Kommissariat mitbetreut, jetzt sind es eigene Organisationen, und zwar in jedem Präsidium.

Trotzdem wirkt es, als wenn Rechtsextremismus irgendwie kleingeredet wird. Manchmal auch von der Polizei ...

Sie haben recht. Das kann man nicht wegreden. Wir haben es nach dem NSU nicht geschafft, den Fokus so aufzumachen und rechte Kriminalität genauso als Bedrohung zu beurteilen wie etwa islamistischen Terrorismus. Das ist aber nicht nur in der Polizei so, sondern gesamtgesellschaftlich ein Problem.

Wie kann das sein?

Bei religiös motiviertem Terrorismus ist der Feind der Fremde. Beim Rechtsextremismus und Terrorismus sind es eben Leute, die hier vernetzt und in Sportvereinen aktiv sind. Dabei geht vom Rechtsextremismus weiterhin eine extrem große Gefahr aus.

Erklären Sie das.

Der religiöse Terrorismus ist zwar eine große Bedrohung für die Menschen in unserem Land, weil sie etwa bei einem Anschlag ihr Leben verlieren könnten. Aber Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus ist die größte Bedrohung für die freiheitliche demokratische Grundordnung der Republik, weil versucht wird, das System von innen auszuhöhlen.

Klingt beängstigend.

Man muss es so klar sagen. Dennoch haben wir es in Hessen geschafft, den Rechtsextremen das Leben so schwer zu machen, wie nie zuvor.

Wie das?

Nach dem Mord an Dr. Walter Lübke haben wir Vernetzungsgrade und Waffenvertriebswege sowie die Strukturen der Rechten intensiv durchleuchtet. Wir haben unzählige Kontrollmaßnahmen durchgeführt und unzählige Haftbefehle vollstreckt. Auch hier in Südosthessen, also in Offenbach, im Kreis, in Hanau und im Main-Kinzig-Kreis. Wenn also jemand für die Bekämpfung der politisch motivierten Kriminalität von rechts steht, dann bin ich das. Ich habe jetzt als Präsident sicher auch andere Schwerpunkte, aber das wird immer ein Thema für mich sein. Ich möchte, dass dieser Bereich gut aufgestellt ist und mit aller Konsequenz betrieben wird. Auch, was die Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit angeht.

Nun gab es in jüngster Zeit wiederholt Fälle, in denen die Polizei hier vor Ort unter Rassismusverdacht gefallen ist...

Nach den Ermittlungen zu den Polizeichats mit rechtsextremen Inhalten haben wir innerhalb der Polizei Initiativen und Maßnahmen ergriffen, die ihresgleichen in Deutschland suchen mit unzähligen Schulungs- und großen Transparenzveranstaltungen. Ich denke, wir sind mittlerweile auf einem guten Weg und die Menschen können sich auf uns, auf ihre Polizei, verlassen.

Das Gespräch führte Christian Reinartz.