Neues Gesetz: Spielhallen vor dem Aus?

Offenbach - Beim Glücksspiel gewinnt nicht immer nur die Bank. Auch die Stadt profitiert– durch die Spielapparatesteuer. Dank einer Änderung des Hessischen Spielhallengesetzes könnten Offenbach jedoch Einnahmen verloren gehen. Ein Verlust, den Ordnungsdezernent Peter Schneider gerne in Kauf nimmt.

Ding, ding, ding. Münze einwerfen, Hebel ziehen, hoffen: Auf der Suche nach schnellem Geld verschlägt es viele Offenbacher in Spielhallen. Und das Geschäft boomt. Die Anzahl an Automaten wächst und wächst. 2014 gab es in Offenbach 708 Spielgeräte, 2016 waren es bereits 845. Auch der Gewinn für die Betreiber und damit der Verlust für die Glücksspieler wird immer größer. 2014 wurden den Zockern in Offenbach insgesamt 14,3 Millionen Euro aus der Tasche gezogen, zwei Jahre später waren es bereits 18,9 Millionen Euro.

Der Boom des Glücksspiels ist kein Offenbacher Phänomen. In ganz Hessen wird immer mehr gedaddelt. Um dem entgegenzuwirken hat das Land bereits 2012 ein neues Spielhallengesetz beschlossen, das nach einer fünfjährigen Übergangsfrist Ende Juni in Kraft tritt – und durch das vielen Spielhallen die Schließung droht. Denn die Kernpunkte des Gesetzes sehen vor, dass zwischen zwei Spielhallen mehr als 300 Meter Luftlinie Abstand bestehen muss. Außerdem werden Mehrfachkonzessionen verboten. Ein Unternehmer darf also nicht mehr als eine Spielhalle in einer Stadt betreiben.

Da sich in Offenbach 39 Konzessionen auf 20 Standorte verteilen, stehen mindestens 19 Spielhallen vor dem Aus – sofern keine Ausnahmeregelungen erteilt werden. Wie viele genau betroffen sind, kann Bürgermeister Peter Schneider noch nicht sagen. „Das Ordnungsamt führt derzeit Gespräche mit den Betreibern. Unser Ziel ist ganz klar eine Reduzierung der Spielhallen in Offenbach.“

Dass bei der Schließung von Spielhallen der Stadt Einnahmen durch die Spielapparatesteuer entgehen – 2015 wurden so rund drei Millionen Euro verdient – ist für Schneider ein hinnehmbares Manko. Zwar falle es Offenbach immer schwer, auf Steuergelder zu verzichten, dennoch überwiegen für den Ordnungsdezernenten die Vorteile. „Die Reduzierung von Spielhallen bringt mehr Qualität in die Stadt. Das passt genau in unser Entwicklungskonzept.“

Das sehen die Spielhallenunternehmen naturgemäß anders. Der Automatenvertrieb Karl Stang mit Sitz am Bischofsheimer Weg betreibt in Offenbach drei Spielhallen, zwei mit Doppelkonzession. Wie viele es nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes noch sein werden, kann noch niemand sagen. „Das Gesetz ist nicht durchdacht. Wir hängen in der Luft und wissen nicht, wo wir unsere Konzessions-Anträge stellen sollen“, sagt eine Mitarbeiterin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte.

Die Frau bezeichnet die neue Regelung als realitätsfern und geht davon aus, dass dadurch hessenweit 50 bis 60 Prozent aller Spielhallen schließen müssen. „Wenn es darum geht, das Stadtbild zu verschönern, hätte man auch die äußere Gestaltung von Spielhallen regeln können.“ Vor allem kritisiert die Stang-Mitarbeiterin aber, dass bei der Firma fünf Monate, bevor das Gesetz in Kraft tritt, keiner weiß, was von der Schließung betroffen ist. Sie bemängelt, dass das Gesetz bereits 2012 beschlossen wurde, aber erst jetzt Gespräche geführt werden. „Keiner von uns kann sagen, ob er im Juli noch seinen Job haben wird.“

Dass die Verhandlungen zwischen Ordnungsamt und Spielhallenbetreibern erst jetzt stattfinden, begründet Bürgermeister Peter Schneider mit „einer langen Zeit der Unklarheit, wie das Gesetz aussehen soll.“ Die Grundlage existiert zwar schon seit 2012, da aber viele Interessen berücksichtigt werden mussten, wurde die genaue Umsetzung erst vor Kurzem beschlossen. Schneider: „So lange die Ausgestaltung noch nicht fertig ist, ergibt es auch keinen Sinn, Gespräche zu führen.“

