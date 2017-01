Neues Stadtquartier auf Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs

Offenbach - Auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs im Osten Offenbachs soll bis zum Jahr 2020 ein neues Stadtquartier mit einem Nutzungsmix aus Wohnen und Gewerbe entstehen. Die Stadt hat mit dem Eigentümer, der ehemaligen Bahn-Tochter Aurelis Real Estate, einen städtebaulichen Vertrag über das etwa 8,5 Hektar große Areal abgeschlossen. Von Matthias Dahmer

Die Pläne von Aurelis sind ambitioniert. Nach Angaben von Projektleiter Professor Elmar Schütz sind rund 350 Wohneinheiten für etwa 800 Menschen sowie 450 Arbeiplätze auf dem Areal unmittelbar neben der S-Bahn-Station Offenbach-Ost geplant. Das Besondere an dem Vorhaben: Das einträgliche Nebeneinander von Wohnen und kleinteiligem Gewerbe. Unter dem Mode-Stichworten „Industrie 4.0“ und „Urban Production“ schwebt dem Eschborner Immobilientwickler vor, rund um Mehrfamilien-Wohnhäuser im Kern des Gebiets junge Unternehmen und Selbständige aus der Kreativwirtschaft anzusiedeln, die sich auf dem emissionsarmen Feld der digitalen Produktion tummeln.

Sie sollen in der kernsanierten Güterhalle sowie in fünf dreigeschossigen Gebäuden auf der Nordseite des Geländes Platz finden. Die Bauten sollen gleichzeitig als Lärmriegel zu den Gleisen im Süden beziehungsweise den bestehende Gewerbebetrieben im Norden dienen. An der Unteren Grenzstraße in Höhe der Hebestraße ist ein siebengeschossiges Gebäude mit Einzelhandel, Hotel und Wohnungen vorgesehen. Daneben, unmittelbar an der Unterführung, sollen ein Parkdeck sowie eine Mobilitätszentrale entstehen, um Umsteigemöglichkeiten zwischen motorisiertem und öffentlichem Nahverkehr zu gewährleisten. Das notwendige Grün entsteht im sogenannten Gleispark im Osten des Areals, auf einem Quartiersplatz vor der Güterhalle, in den Innenhöfen der Wohngebäude-Ensembles sowie entlang der ringförmigen Erschließungsstraße.

+ So sieht das Areal des Güterbahnhofs derzeit aus. Die Luftaufnahme vom Oktober 2016 zeigt, dass das Gelände leer geräumt ist, nur Güterhalle und Verwaltungsgebäude stehen noch. Eine Teilfläche an der Unteren Grenzstraße dient als Parkplatz. © Häsler Diese Detailplanungen zur Nutzung fußen auf einem im Rathaus erstellten städtebaulichen Rahmenplan, der als Grundlage für die Aufstellung eines Bebauungsplans dient. Ideen zur künftigen Nutzung hat zudem ein studentischer Wettbewerb mit elf Teilnehmern beigesteuert. Einige Anregungen daraus habe man übernommen, sagt Projektleiter Schütz. Konkrete Investoren hat der Eigentümer noch nicht an Land gezogen. Deshalb muss im Gegensatz zu einem vorhabenbezogenen ein sogenannter Angebots-Bebauungsplan erstellt werden. Dieser wiederum erfordert den nun zwischen Aurelis und der Stadt geschlossenen städtebaulichen Vorvertrag. Als „erfreulich“ bezeichnete Oberbürgermeister Horst Schneider, dass Aurelis die Erschließung des Areals bezahlt.

Wie Projektleiter Schütz weiter ausführt, hat sein Unternehmen das ehemalige Bahngelände weitestgehend freigeräumt. Die Gleise sind alle verschwunden, lediglich Güterhalle und Verwaltungsgebäude stehen noch. Die Mieter, unter anderem der ESO und der Miniaturbahn-Club „Stellwerk“, dürfen bleiben, bis es mit den Arbeiten richtig losgeht.

Ende 2018 soll es soweit sein. Dann seien im Zuge des ersten Bauabschnitts wohl die ersten Erschließungssarbeiten sichtbar, sagt Schütz. Verwaltungschef Horst Schneider bezeichnet die Einigung mit Aurelis als „verspätetes Weihnachtsgeschenk“. Das Projekt sei im Übrigen eine „Riesen-Chance für Offenbach“.

Weil die Flächen derzeit noch nicht unter der Planungshoheit der Stadt stehen, sondern gemäß Eisenbahngesetz immer noch „Bahnbetriebszwecken“ dienen, ist als nächster formaler Schritt eine Freistellung von diesen erforderlich. Sie sei demnächst zu erwarten, kündigt Projektleiter Schütz an.