Neujahrs-Varieté: Viel Licht, kein Schatten

Akrobaten begeisterten im Capitol das Publikum

Offenbach - In der „geheimen Showhauptstadt“ Deutschlands wähnte sich Rick van Nöten am Samstagabend. Im eleganten cremeweißen Anzug moderierte er gemeinsam mit seinem trampeligen Kollegen Ferdi Fachblatt das fünfte Neujahrs-Varieté im Offenbacher Capitol. Von Claus Wolfschlag

Als Duo „Lonely HusBand“ erheiterten die beiden das Publikum mit Wortwitz und zeigten einen Ausschnitt ihres musikalischen Könnens. „Hier geht was ab in Offenbach“, trällerten sie von der Bühne. Und fügten an: „Du hast Klasse und Stil. Davon hat Frankfurt nicht viel.“ Variantenreich wurden außerdem spanische Volksweisen, Hip-Hop-Gesänge, Phil Collins „In The Air Tonight“ ins Absurde getrieben. Nach der Anmoderation hieß es „Licht aus, Spot an“ für sechs Auftritte von insgesamt elf Artisten. Dreimal spielte das Licht eine besondere Rolle.

In der Einleitungsnummer der Jazz- und Balletttänzerin Terisa Reyes wurde das Publikum mit einer stimmungsvollen Lightshow verzückt. Terisa bewegte sich im Innern eines Zorbing-Balles, also einer großen durchsichtigen PVC-Kugel. In ihrer Performance kamen Glitzer--Schnipsel und diverse Lampen effektvoll zur Geltung. Auch die direkt anschließende Darbietung ihres Ehemannes Rodolfo Reyes bediente sich des Lichts. Der aus Spanien stammende Hand- und Kopfequilibrist jonglierte im Kopfstand mit Bällen, Ringen und Keulen und Lichtstäben.

Ebenfalls lichttechnisch effektvoll in Szene gesetzt wurde die sehr dynamische Show eines ukrainischen Seilspringer-Trios. Dieser „J-Ropes“-Auftritt verwandelte die im Neonlicht grell scheinenden Seile in abstrakte Linienfigurationen. Mit dem Seil beschäftigte sich auch die ebenfalls aus der Ukraine stammende Miss Feliche. Ihre Show war allerdings nicht von Disko-Musik und Action geprägt, sondern orientierte sich an der klassischen weiblichen Anmut.

In schwindelerregender Höhe knüpfte die Luftakrobatin immer wieder Gordische Knoten, um diese für komplexe Figuren zu nutzen und danach elegant wieder zu öffnen. Ihr Auftritt wirkte bisweilen halsbrecherisch, denn oft war Miss Feliche nur durch einen Fuß mit dem Seil verknüpft und ließ sich immer wieder ruckartig in die Tiefe gleiten. Mindestens ebenso gefährlich wirkte der Auftritt der Russen Aleksandr Likin und Filipp Kuznetcov. Das im „Cirque du Soleil“ beheimatete „Duo Aleshin“ zeigte klassische „Ikarische Spiele“. Dabei liegt der Antipodist unten auf einer schiefen Ebene und schleudert dann die Oberperson mit seinen Händen und Füßen durch die Luft.

In erwünschte Schieflagen geriet auch der junge Wiener Jonas Witt. Seit einigen Jahren tritt er mit dem Cyr-Wheel auf, ein Röhnrad mit nur einem Reifen. Die Früchte des langjährigen Trainings zeigten sich in abenteuerlichen Drehungen auf der Capitol-Bühne, die fast einem physikalischen Experiment gleichkamen. Einen der Höhepunkte des Abends lieferte schließlich das tanzende „Duo Sienna“ aus Berlin. Sina Brunner und Vienna Holz zeigten mit immenser Körperspannung graziöse Spiegelungen ihrer Körper an der vertikalen Pole-Dance-Stange. Die Spannung übertrug sich auf den Zuschauerraum und entlud sich in tosendem Beifall.