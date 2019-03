Neunzig Jahre und putzmunter

Daheim ist Lore Ringwald in der Gesellschaft von Büchern, in Frankfurt genießt sie die Kultur. Foto: yfi

Offenbach – Lore Ringwald könnte als eine Ur-Offenbacherin gesehen werden, wäre da nicht ihre Mundart. Jahrzehntelang hatte sie, vielfach vernetzt, einen kräftigen Anteil am öffentlichen Leben der Stadt Offenbach, aber noch immer hört man ihr an, dass sie nicht von hier stammt. VON LOTHAR R. BRAUN

Vor neunzig Jahren wurde sie im Schwäbischen geboren. Der 8. März ist ihr Geburtstag, bemerkenswerterweise ist das der Internationale Frauentag.

Nicht von ungefähr wird das gern betont in ihrem Freundeskreis. Lore Ringwald steht für das Bild der tatkräftig am Gemeinwesen wirkenden Bürgerin, der dieser 8. März gewidmet ist. Sie war noch eine junge Frau, als sie dem nach Offenbach gewechselten Ehemann Rolf folgte. Der hat hier jahrelang die Volkshochschule geleitet und eindrucksvoll das kulturelle Leben bereichert.

Weit weg war die Lore da von dem väterlichen Weinberg, in dem sie als Jugendliche hatte helfen dürfen. Aber es dauerte nicht lang, bis sie hier als eine aktive Offenbacherin erkannt wurde. Eigene Leistung will sie dabei nicht erkennen. „Die Offenbacher,“ sagt sie, „machen es einem leicht, vom Fremden zu einem Zugehörigen zu werden. Sie integrieren ohne Vorbehalt.“

Von 1968 bis 1997 gehörte sie der SPD-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung an, zeitweise auch als Mitglied des Präsidiums. 1982 war sie eine der zwölf Personen, die für die Jugendkunstschule einen Trägerverein gründeten. 1991 wurde sie dort Vorsitzende. 2014 ernannte man sie zur Ehrenvorsitzenden. Sie war Gründungsmitglied des Clubs Offenbach-Orjol, der die Beziehungen zur russischen Partnerstadt gestaltet. Sechs Jahre lang leitete sie in der SPD den Ortsverein Lauterborn. Sie engagierte sich in der Naturfreunde-Bewegung, und in allen Funktionen waren ihre Ideen von Nutzen.

Es geschieht noch immer, dass sie von Nachfolgern befragt wird nach politischen oder organisatorischen Vorgängen der vergangenen Jahre. Der aktuellen Offenbacher Politik freilich hat sie sich entzogen. Zu den Problemen der Gegenwart mit der beißenden Finanzklemme äußert sie nur geseufztes Mitgefühl.

Seit 1999 ist Lore Ringwald verwitwet. Damals riss ein Band, das die Eheleute Ringwald in der Öffentlichkeit wie eine Einheit erscheinen ließ. Doch Lores Vitalität hat der Verlust anscheinend kaum beeinträchtigt. Flinkfüßig bewältigt die Neunzigjährige die Wendeltreppe in ihrer Wohnung. Zu ihrem Alltag gehören zweimal in der Woche die Runden im Schwimmbad. Im benachbarten Frankfurt genießt sie, was Theater und Oper zu bieten haben. Daheim findet man sie in der Gesellschaft von Büchern. Politiker-Biografien stehen dabei weit oben in der Neugierde dieser belesenen Frau. Völlig kommt solch ein Mensch eben doch nicht los von der Politik.