Stadt nimmt Poller am Wilhelmsplatz in Betrieb und findet Schlupfloch

Von: Christian Reinartz

Mit einem Schlüsseldreh eröffnet Marktmeister und Stadtpolizist Egon Niedzwiedz eine neue Ära am Wilhelmsplatz. Poller verhindern ab sofort die Durchfahrt auf den Seitenstraßen. © Reinartz

Es ist ein zähes, langwieriges Ringen gewesen darum, ob und wie man die Seitenstraßen des Wilhelmsplatzes so sperren kann, dass dem leidigen Parksuchverkehr die Durchfahrt ein für alle Mal versperrt ist. Ab gestern, so hieß es in einer städtischen Mitteilung, sollten die Poller endlich in Betrieb sein. Doch ein Besuch an Ort und Stelle offenbart: nichts.

Offenbach – Die Poller sind unten, darüber rollt wie an jedem Markttag ein Auto nach dem anderen auf der Suche nach einer Parklücke. Eine Nachfrage bei Marktmeister und Stadtpolizist Egon Niedzwiedz zeigt, dass auch er vom Nichtfunktionieren überrascht ist. Er ruft im Rathaus an und vermeldet dann: „Es sind gerade zwei Mitarbeiter auf dem Weg hierher, um die Poller in Betrieb zu nehmen.“

Um kurz vor neun dreht Niedzwiedz im Beisein von Birgit Mertens, Referatsleiterin für Verkehrsanlagen, den Schlüssel um und startet damit eine neue verkehrsberuhigte Ära an den West- und Ostseiten von Offenbachs Vorzeigeplatz. Innerhalb von Sekunden fährt nach einem kurzen Warnton der mit roten Lämpchen bestückte Poller in ziemlich hoher Geschwindigkeit aus dem Boden und macht jede Durchfahrt unmöglich.

Lieferwagen fährt an Poller vorbei

Jede Durchfahrt? Ein Lieferwagenfahrer, der aus der Bieberer kommt, zeigt mit Gesten und genervten Blicken demonstrativ, was er von dem unvermuteten Hindernis hält. Erst telefoniert er kurz, dann wägt er ab, fährt seinen Wagen auf den Bürgersteig, setzt vor und zurück und ist am Hightech-Poller-Hindernis vorbei.

Birgit Mertens, die das Manöver von fern beobachtet hat, traut ihren Augen nicht. Nur um dann sofort maßzunehmen. Das Schlupfloch soll nun wohl mit einem herkömmlichen starren Metallpoller ein für alle Mal dichtgemacht werden.

Währenddessen eilt Wilhelmsplatz-Anwohner Mohamed Ledijar herbei und beginnt der verdutzten Mertens sein Parkplatzleid zu klagen. „Ich kann ja nicht mal mehr ausladen“, sagt er. „Es wird für Autofahrer immer enger.“ Das Informationsblatt, das die Stadt mehrfach rund um den Wilhelmsplatz hat verteilen lassen, scheint er nicht gelesen zu haben. Wenig später bedankt sich Ledijar höflich und will sich auch einen Transponder holen.

Das ist eine kleine Karte, die, an der Windschutzscheibe angebracht, Anwohnern, aber auch Einsatzfahrzeugen von Polizei, Rettungsdienst und Müllabfuhr Zugang gewährt. Ein Scanner erfasst die Karte und senkt sofort den Poller ab. Die erste Testfahrt klappt denn auch vorbildlich. Wenig später hätte aber auch dieser Anwohner keine Chance mehr auf ein Durchkommen gehabt.

Stadt setzt auf Gewöhnungseffekt

Denn schon nach 20 Minuten offenbart sich das nächste Poller-Problem. Statt sich vom hochgefahrenen Poller abschrecken zu lassen, fühlen sich offenbar einige von der danebenstehenden Mini-Rotlichtampel darin bestärkt, auf Grün zu warten – natürlich mit laufendem Motor. Die Folge: Es staut sich kurz bis in die Bieberer Straße zurück, bevor die Ersten aufgeben. Bei der Stadt heißt es, man wolle auf den Gewöhnungseffekt warten, in der Hoffnung, dass so ein Chaos dann ausbleibt.

Denn eins ist sicher: Die Poller bleiben oben. Außer an Markttagen. „Da lasse ich sie morgens und nachmittags für eine kurze Zeit runter, damit die Marktbeschicker an- und abfahren können“, sagt Egon Niedzwiedz. Es könne sein, dass da noch der ein oder andere mit durchrutsche. Ansonsten ist der Wilhelmsplatz dicht. (Christian Reinartz)