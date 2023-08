Vor 120 Jahren: Offenbacher Feuerwehr setzt auf Elektro-Auto

Von: Barbara Scholze

Die Offenbacher Elektromobile Drehleiter von 1903 im Deutschen Feuerwehrmuseum in Fulda. © scholze

Nachhaltig unterwegs schon um die Jahrhundertwende: 1903 nimmt Offenbachs Feuerwehr ein Elektro-Auto in Betrieb - allerdings aus Brandschutzbedenken.

Offenbach – Da war Offenbachs Feuerwehr ihrer Zeit weit voraus: 1903 nahmen die Brandschützer der Lederstadt eine echte Innovation in Gebrauch. Die Offenbacher Elektromobile Drehleiter, ein Hubrettungsfahrzeug der Firma Justus Christian Braun in Nürnberg, galt als Spitzentechnologie. Die Anschaffungskosten für die Drehleiter mit Elektroantrieb betrugen 15 000 Mark, aktuell etwa 165 000 Euro. Seinen Ruhestandsort hat das Brandschutzgerät der frühen Zeit im Deutschen Feuerwehr-Museum in Fulda gefunden.

Elektro-Auto der Offenbacher Feuerwehr galt als Zukunftsmodell für die Branche

Nach der Wende zum 20. Jahrhundert zogen noch Pferde die überwiegende Zahl der Fahrzeuge auf deutschen Straßen, entsprechend war die Leistung von Elektromotoren in Pferdestärken angegeben. Dabei sahen die meisten Feuerwehrchefs die Zukunft im Elektromobil. Entsprach es doch der allgemeinen Meinung, dass es zu gewagt sei, „mit Benzin zum Feuer zu fahren“, wie der Nestor der Geschichte des deutschen Feuerwehrfahrzeugbaus, Manfred Gihl, feststellt.

Erstmals vorgeführt wurde die Elektromobile Drehleiter den Führungskräften des Verbands der deutschen Berufsfeuerwehroffiziere im Juni 1903 in Dresden. Schon am 10. August, also vor fast genau 120 Jahren, hielt sie Einzug in Offenbach, wo sie sich für ein Jahr auf Probe bewähren sollte. Die heutige Jubilarin hatte zwei Gleichstrommotoren und eine Leistung von zehn PS, die Motoren trieben die Vorderräder über einen Zahnkranz an.

Allerdings gab es in der Lederstadt von Anfang an ein Problem: Die Feuerwehr war nicht ans öffentliche Stromnetz angeschlossen. Woher sollte also der Strom kommen? Die findigen Floriansjünger klärten die Frage schnell: Sie nutzten die zwei Jahre zuvor angeschaffte Dampfspritze zum Betrieb eines Generators, um die Akkumulatoren aufzuladen.

Elektro-Feuerwehrauto mit Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h

Der Aktionsradius des Drehleiterfahrzeugs betrug 25 Kilometer bei einer Höchstgeschwindigkeit von 25 Kilometern pro Stunde. Eingebaut war eine Nockenschaltung mit fünf Fahrstufen für die Vorwärts- und zwei für die Rückwärtsfahrt. Raffinierte Einzelheit: Bei beiden elektrischen Bremsstufen wirkten die Fahrmotoren als Generatoren und speisten so beim Bremsen wieder Energie in die Batterien ein.

Ebenso war der Aufbau der Drehleiter gut durchdacht. Der vierteilige Leitersatz war im eingeschobenen Zustand so ausbalanciert, dass er mit der Kraft zweier Männer in vier bis acht Sekunden aufgerichtet werden konnte. Das Ausziehen der 24-Meter-Leiter dauerte mithilfe eines Motors zehn bis 20 Sekunden, was sich in Anbetracht der Einsätze auch als notwendig herausstellte. Wie historische Fachzeitschriften und der Feuerwehr-Historiker Wolfgang Herzog, ehemaliger Offenbacher Berufsfeuerwehrmann, berichten, war das Rettungsgerät gleich im zweiten Jahr beim Löschen eines Großbrands am Bootsreparaturhaus im Offenbacher Hafen eingebunden.

Im darauffolgenden Dezember nutzten die Brandschützer es bei einem Großbrand auf dem Gelände der Firma Kümmel und Heck, wo unter anderem ein Papierlager im Hinterbau brannte. Es folgten Einsätze im Dachstuhl eines Hauses am Kleinen Biergrund, in einem Hofgebäude der Schuhfabrik Hartmann, Noll und Co., in einer Holzschneiderei an der Saligstraße, einer Maschinenschreinerei an der Engelsgasse in Bürgel und bei einer „gewaltigen Kesselexplosion“ in den Farbwerken, bei der gar ein Todesopfer zu beklagen war. Am 7. August 1916 wurde die Leiter zur nachbarschaftlichen Löschhilfe in Seligenstadt eingesetzt. Dort vernichtete ein „verheerender Brand“ vier Scheunen, zwei Wohnhäuser und eine erhebliche Menge an Erntefrucht.

Angesichts des technischen Fortschritts durfte die einst so neuartige Offenbacher Elektromobile Drehleiter 1927 ihren Ruhestand antreten. Seit 1965 ist sie im Deutschen Feuerwehrmuseum in Fulda zu besichtigen. (von Barbara Scholze)

