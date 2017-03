Eine illegale Sondernutzung: Anwohner und Ordnungsamt verärgert

Offenbach - Parkplätze werden in Wohngebieten immer knapper. Mancherorts müssen sich Anwohner das vorhandene Angebot mit Gebrauchtwagenhändlern teilen, die abgemeldete Fahrzeuge am Straßenrand platzieren. Oder mit Haltern, die dort Wracks hinterlassen. Alles Fälle fürs Ordnungsamt. Von Thomas Kirstein

Stefan L. und einige Nachbarn aus der Sudetenstraße sind sich sicher: Irgendjemand in ihrem Umfeld betreibt einen regen Gebrauchtwagenhandel und nutzt die Wohnstraße sozusagen als Ausstellungsraum. Nun sind die Autos oft nicht in einem Zustand, dass sie reges Interesse hervorrufen, meist sind sie ohne Kennzeichen. Die Reaktion des in Kenntnis gesetzten Ordnungsamts empfinde er als recht träge, meint L. Manchmal dauere es fünf Wochen nach einem Anruf, bis eine gelbe Entfernungsaufforderung an der Autoscheibe klebe. Diesen subjektiven Eindruck kann Ordnungsamtschef Peter Weigand nicht nachvollziehen. Hinweisen werde so schnell wie möglich nachgegangen. „Wir erfassen alle Fälle“, sagt er und empfiehlt, einem Telefonanruf die E-Mail-Adresse ordnungsamt@offenbach.de vorzuziehen und dabei die genaue Adresse sowie Fabrikat und gegebenenfalls das auf der Umweltplakette notierte Kennzeichen mitzuteilen.

Die zuständige Mitarbeiterin schaut sich in der Regel mittwochs das Corpus Delicti an. Dann greifen die Fristen. Pappt die „Aufforderung zum Entfernen eines nicht zugelassenen Kraftfahrzeugs“ erstmals an der Seitenscheibe, sind 14 Tage Zeit, ihr Folge zu leisten. Bis dahin wird nachgeschaut, der Zettel aktualisiert: Dann sind’s nur noch drei Tage... Abgeschleppt werden kann aufgrund der gesetzlichen Vorschriften allerdings erst später. Der über die Fahrzeug-Identifizierungsnummer zu ermittelnde letzte Halter bekommt eine schriftliche Aufforderung nach Hause. Hier überspringt Offenbach - legal - den andernorts üblichen Schritt, zunächst formlos aufzufordern. Stattdessen gibt’s gleich eine richtige Zustellungsurkunde. Das spart weitere Wochen ein.

Offenbachs Ordnungsdezernent, Bürgermeister Peter Schneider, hat die Devise ausgegeben, die Fristen so weit wie möglich zu verkürzen. Eine Beschleunigung des Kampfs gegen ohne Zulassung abgestelltes Blech erhofft sich der Grüne auch durch seine künftige „Taskforce Verkehr“, für die fünf oder sechs Stadtpolizisten zusätzlich eingestellt werden sollen. Letztlich soll auch in anderen Fällen schneller abgeschleppt werden.

2015 kamen in Offenbach letztlich 34 abgemeldete Wagen an den Haken, 2016 waren es 35; 22 beziehungsweise 15 Verschrottungen gingen auf Kosten des Steuerzahlers, weil kein haftbarer Halter mehr aufzutreiben war. Gemeldet haben die Offenbacher ungleich mehr: 1001 Autos im Jahr 2015, 765 im Jahr 2016. Rund ein Viertel war dann aber jeweils schon weg, als das Ordnungsamt den Anzeigen an Ort und Stelle nachging. Hinzu kamen 2000 Autos, deren Kennzeichen die Behörde abschraubte oder entstempelte, weil nach Meldung des Bürgerbüros Versicherung oder Steuer nicht bezahlt wurden. Im Fall der Sudetenstraße scheint sich der Verdacht der Anwohner zu bestätigen, dass dort Gebrauchtwagenhandel betrieben wird. Amtsleiter Weigand konsultiert seinen Computer und findet für die fragliche Gegend Meldungen seit mindestens Mitte 2016. „Ganz schön viel los da unten“, meint er.

Ohne Kennzeichen registriert wurden in der Parallelstraße zur südlichen Waldstraße Opels, VW, Peugeots, Audis und Fords, die zwar kein Nummernschild trugen, wie durch hinterlegte Fotos erkennbar aber noch keine Schrottreife aufwiesen. Gegenwärtig steht in der Sudentenstraße unter anderem ein abgemeldeter Ford mit zugelassenem Autotrailer an der Anhängerkupplung. Das alles legt auch für Weigand den Verdacht nahe, dass Handel stattfindet: „Da müssen wir uns wohl mal intensiv drum kümmern.“

Autohandel an sich ist natürlich nicht verboten, wenn, wie vom Ordnungsamt im Register zu überprüfen, ein Gewerbe angemeldet ist. Jedoch darf die Ware auch dann nicht im öffentlichen Straßenraum präsentiert werden. Das wäre, wie Peter Weigand erläutert, eine illegale Sondernutzung: Eine solche schlägt, zusätzlich zur Beseitigungsverfügung, mit einem Bußgeld über 150 Euro ins Kontor. 2015 war das 50 Mal der Fall, 2016 wegen eines personellen Engpasses im Amt, nur 12 Mal.