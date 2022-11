Rätsel um niedrige Inzidenz in Offenbach: Sind fehlende Testmöglichkeiten schuld?

Von: Christian Reinartz

Warum ist die Inzidenz in Offenbach seit Monaten so niedrig, obwohl die Inzidenzzahlen sonst immer höher lagen? Liegt es an fehlenden Testmöglichkeiten?

Offenbach – Es war fast schon Gesetz, dass die Inzidenzzahlen in Offenbach höher lagen als im Umkreis. Zumindest phasenweise rangierte Offenbach sogar bundesweit auf einem unrühmlichen Spitzenplatz.

Erklärungen dafür gab es damals reichlich von allen Seiten. Zusammengefasst lauteten die: In einer Stadt wie Offenbach mit vielen Migranten und Reisekontakten sowie einem durch Sprachbarrieren erschwerten Infektionsschutz lässt sich Corona schwerer eindämmen, als in Städten mit anderer Ausgangslage.

Inzidenz seit Monaten niedrig: Offenbach hatte sonst immer hohe Inzidenzzahlen

Umso rätselhafter scheint es nun, dass seit Wochen und Monaten die Inzidenz in Offenbach im Vergleich extrem niedrig liegt. Stellenweise war der Wert nur etwa halb so hoch wie der Bundesdurchschnitt. Und das, obwohl sich an der Grundsituation überhaupt nichts geändert hat.

Geschlossen! Drei wichtige Testzentren in Offenbach wurden vom Regierungspräsidium dicht gemacht. © rz

Im Offenbacher Rathaus scheint man relativ ratlos zu sein. Gesundheitsamtsleiter Dr. Bernhard Bornhofen, der die Stadt mit seiner Erfahrung und Expertise bisher gut durch die Pandemie geführt hat, räumt ein: „Wir haben keine vollständige Erklärung.“

Testmöglichkeiten in Offenbach sind rar

Ein Teil liege am Rückgang der Testmöglichkeiten. Auch Ärzte testeten weniger, da die Abrechnung der Tests erschwert sei und Ausnahmeziffern beim Honorar von der Kassenärztlichen Vereinigung für Hausärzte gestrichen wurden.

Der Hinweis eines Lesers lässt aufhorchen. Er wolle sich seit Wochen im Testzentrum am Bieberer Berg testen lassen. Doch das hätte geschlossen. Schnell wird klar: Nicht nur das Testzentrum am Stadion, sondern auch die im Stadthaus und Ringcenter sind dauerhaft dicht.

Testzentren in Offenbach geschlossen: Niedrige Corona-Inzidenz

Damit fallen die drei mit am stärksten frequentierten Testmöglichkeiten der Stadt weg. Auf der Homepage heißt es: „Aufgrund eines technischen Problems sind derzeit alle drei Testzentren geschlossen. Wir arbeiten mit Hochdruck an dem Problem und hoffen, die Zentren zeitnah wieder öffnen zu können. Zu Fragen bezüglich anderer Testmöglichkeiten kontaktieren Sie bitte das Gesundheitsamt.“

Dort versucht man an der Hotline zu beschwichtigen und verweist an eines der anderen Testzentren im Stadtgebiet. Auf Nachfrage können dort zwar die üblichen Schnelltest gemacht werden, geht es aber um die weiterhin kostenlosen PCR-Tests zur Bestätigung eines positiven Schnelltests muss man in Offenbach lange suchen.

Hindernisse beim Corona-Test: Kostenlose PCR-Tests selten

Eines der vom Gesundheitsamt empfohlene Testzentren sagt am Telefon klipp und klar: „Wir haben keine Zulassung vom Gesundheitsamt, um die kostenlosen PCR-Tests vorzunehmen.“ Das nächste vom Gesundheitsamt empfohlene Testzentrum bietet gar keine Möglichkeit an, einen kostenlosen Test zu buchen. Telefonisch ist dort niemand zu erreichen.

In einem anderen Testzentrum ist man unsicher, wie man verfahren soll. Die kostenlosen Tests seien meist über die drei großen, jetzt geschlossenen Testzentren abgewickelt worden, heißt es dort als Entschuldigung. Nach einigem Hin und Her ist dann doch plötzlich ein kostenloser Test möglich – unter Vorbehalt.

Corona-Dunkelziffer womöglich hoch in Offenbach

Einen kostenlosen PCR-Test zu erhalten scheint in Offenbach also mit zahlreichen Hindernissen behaftet. Da aber nur PCR-bestätigte Infektionen in die Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) einfließen, liegt der Verdacht nahe, dass viele Offenbacher einfach darauf verzichten und sich mit einem Schnelltest begnügen. Das würde bedeuten: Die Dunkelziffer liegt in Offenbach extrem hoch und die niedrige Inzidenz ist seit Wochen eine Mogelpackung.

Bei der Stadt will man nun offenbar tätig werden. Sprecherin Kerstin Holzheimer versichert, dass die auf der städtischen Homepage aufgeführten Testzentren „alle über eine Beauftragung als Leistungserbringer durch das Gesundheitsamt“ verfügen.

Schließung von Testzentren in Offenbach: Wenige Fälle werden gezählt

„Dem Gesundheitsamt ist bisher nicht bekannt, dass sich Testzentren nicht an die Vorgaben der Testverordnung des Bundes halten“, sagt Holzheimer. Daher sollte bei allen Stellen, die PCR-Abklärung anbieten, auch ein kostenloser Test möglich sein. „Wir nehmen aber die Anfrage zum Anlass, um die Testzentren auf die gesetzliche Lage aktuell hinzuweisen.“

Warum die drei Testzentren überhaupt geschlossen worden sind, weiß man bei der Stadt nicht. Die Schließung sei durch das Regierungspräsidium Kassel erfolgt, teilt Holzheimer mit und verweist auf dessen Stellungnahme. Darin heißt es: „Zu konkreten laufenden Verfahren wird keine Auskunft erteilt.“ (Christian Reinartz)