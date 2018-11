Höhere Gewalt: Vier Flusskreuzfahrtschiffe ankern vor Offenbach

Offenbach - Vier Flusskreuzfahrtschiffe ankerten zeitgleich am Mainanleger in Offenbach, von Passagieren jedoch keine Spur. Grund: Auf drei Luxuslinern sind Reparaturarbeiten nötig. Das vierte Schiff musste wegen des niedrigen Rheinpegels einen Stopp einlegen. Von Harald H. Richter

Es ist ruhig an Bord der „MS Serenade 2“, die für 24 Stunden am Mainufer in Offenbach vor Anker liegt. Die 37-köpfige Besatzung ist unter Deck, die 92 Passagiere des Luxuskreuzfahrtschiffes der Schweizer Reederei Belebt Loyales sind auf einem Landausflug, besuchen Heidelberg. In drei Bussen hat der Veranstalter die Gruppe dorthin bringen müssen. Der niedrige Wasserstand des Rheins macht ein Befahren von Deutschlands größter Wasserstraße für das seit 2007 in Dienst stehende Schiff, das Tiefgang von 1,65 Meter benötigt, derzeit unmöglich und wirft den geplanten Reiseablauf ziemlich über den Haufen. „Das macht mir graue Haare“, bedauert Kapitän Thomas Topf.

„Von Regensburg auf der Donau kommend hätte uns die Route eigentlich direkt nach Südwestdeutschland führen müssen, aber nun müssen wir irgendwie improvisieren“, sagt der 47-jährige gebürtige Sachse, und hält permanent Kontakt zum japanischen Veranstalter, um Alternativen zu besprechen.

Als Seiteneinsteiger fand Topf zum Beruf und begann als Matrose auf einem Frachter. Aber zehn Jahre schon trägt er die Kapitänsmütze. Auf dieser Tour teilt er sich die Schiffsführung mit einem niederländischen Kollegen. Auch sonst ist die Besatzung international.

+ Thomas Topf ist Kapitän der „MS Serenade 2“, deren Passagiere mit dem Bus Heidelberg besuchen müssen. © Richter Das Personal, bestehend aus sieben nautischen Mitgliedern und 31 Hotellerie-Fachkräften, ist ein eingespieltes Team. „Das muss auch so sein, schließlich sind wir mit wechselnden Gästen bis zu einem halben Jahr am Stück auf engem Raum beieinander. Da muss jedes Crewmitglied an seinem Platz einen guten Job verrichten.“ Wenn die Reisenden am Spätnachmittag nach Offenbach zurückkehren und wieder an Bord gehen, ist der Speisesaal schon eingedeckt fürs Dinner. Überwiegend steht fernöstliche Küche auf der Speisekarte. „Aber gestern hatten wir einen bayerischen Abend mit Spanferkel und Sauerkraut“, erzählt der Käpt‘n. „Der kam gut an.“

Asiatische Gäste seien recht gesundheitsbewusst. „Sie betreiben jeden Morgen Frühsport auf und unter Deck, nutzen regelmäßig im bordeigenen Fitnessraum die Geräte, und an der Tischtennisplatte fliegen oft die Bälle“, sagt Topf. Untergebracht sind die Passagiere in Komfortkabinen, in denen es an nichts mangelt, Internet inklusive. An Bord gibt‘s eine Sauna, im Salon wird abends mit Livemusik zum Tanz aufgespielt. Satelliten-TV liefert den Gästen Programme, die sie von daheim gewohnt sind.

+ Die „Royal Emerald“ bleibt noch bis Ende November. © Richter „Natürlich bedauern wir die Unannehmlichkeiten, die sich durch die Änderungen im Reiseablauf ergeben. Aber die monatelange Trockenheit und die geringen Wassertiefen der Fließgewässer in Mitteleuropa sind nun mal höhere Gewalt“, schränkt Topf ein. Trotzdem ist er zuversichtlich, dass die Reisenden ihren Flusskreuzfahrt-Trip in guter Erinnerung behalten. Am frühen Abend wird der Anker gelichtet und das Schiff nimmt Kurs auf Rüdesheim. Auch Mainz soll besucht werden. Wie es dann weitergeht, ist offen. „Notfalls müssen wir die Gäste entlang der Rheinaufwärtsstrecke mit Bussen zu den Zwischenzielen und bis zum Zielhafen Basel bringen.“

Drei weitere Flusskreuzfahrtschiffe liegen an diesem Tag in Offenbach vor Anker, sie allerdings mit längerer Verweildauer als die „MS Serenade 2“. Die unter maltesischer Flagge fahrende „senil Crystal“ hat keine Passagiere an Bord, dort wird gearbeitet. Auch auf der 135 Meter langen „Royal Emerald“ sind Reparaturen auszuführen. „Wir bleiben noch bis Ende November hier“, gibt ein Bordtechniker Auskunft.

Die Schiffsanlegestelle auf Höhe der Schlossstraße ist deshalb so begehrt, weil es sich um einen freien Liegeplatz handelt, der Eigner also keine Gebühren entrichten muss. In Frankfurt hingegen wird man zur Kasse gebeten.

Trockenheit in Deutschland steuert auf Ausnahmewert zu Zur Fotostrecke

Auf der in den Niederlanden gebauten „MS Switzerland“ der Baseler Reederei River Tours sind gleichfalls Handwerker zugange, um das 100 Meter lange Schiff mit seinen drei Decks und der 26-köpfigen Besatzung um die Kapitäne Frank Bähring und Hendrik Schouwstra fit für die bevorstehenden Weihnachtskreuzfahrten zu machen. Auch wenn es diesmal nichts wird mit Rheinromantik und Moselzauber, dürfen die gebuchten Gäste mit einer dennoch attraktiven Alternative rechnen.

„Begünstigt durch Staustufen auf Main und Donau führt die nun geplante Route bis Regensburg“, heißt es seitens der nautischen Besatzung. In der Domstadt können Weihnachtsmärkte besucht werden, auf dem Neupfarrplatz und auf Schloss St. Emmeran, Stammsitz derer von Thurn und Taxis. Damit kann Offenbach zwar nicht aufwarten, aber immerhin einen Blick aufs Isenburger Schloss gewähren.