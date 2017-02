Noch eine Offenbacherin bei DSDS

Offenbach - Außer der 18-jährigen Madina Rassuli ist am heutigen Samstag (11. Februar) bei DSDS (20.15 Uhr, RTL) eine weitere Offenbacherin zu sehen: Die 16-jährige Mariatou Camara kommt in großer Begleitung zum Casting. Alle Mitglieder ihres Gospelchors sind dabei.

Jedoch nicht nur als Unterstützung, sondern um auch selbst auf der Bühne (außer Konkurrenz) zu zeigen, was sie können. Vor allem wollen sie das Urteil von Dieter Bohlen hören. Was er wohl zum Gospelgesang sagen wird? Mariatou selbst hat sich für ihren Solo-Auftritt den Song „Lions, Tigers & Bears“ von Jazmine Sullivan ausgesucht. Und sie hat eine Menge Ehrgeiz: „Ich werde singen, bis es nicht mehr geht und werde alles raushauen, damit ich weiterkomme.“ (vs)

Casting-Shows: Was wurde aus den Gewinnern? Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa