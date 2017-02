Nordring bald 30er-Zone

Offenbach - Eine Allee, ein Park, ein zentraler Platz: Das Hafenviertel wird allmählich komplett. Während die Wohnbebauung im neuen Stadtteil beinahe abgeschlossen ist, stehen noch einige Vorhaben für Infrastruktur und Gewerbe an. Von Sarah Neder

Die hat die Offenbacher Projektentwicklungsgesellschaft (OPG) nun vorgestellt. Die Idee, die das westliche Stadtbild am meisten verändern wird, ist die künftige Hafenallee. Parallel zum Nordring und getrennt durch zwei Baumreihen soll zunächst auf der etwa 850 Meter langen Strecke zwischen Carl-Ullrich-Brücke und dem Boxclub Nordend eine Hauptverkehrsachse entstehen. Der Nordring wird zur 30er-Zone und zur Anliegerstraße. „Momentan sind dort 18 000 Kraftfahrzeuge am Tag unterwegs“, schildert OPG-Geschäftsführerin Daniela Matha. Dieses Verkehrsaufkommen soll künftig auf die Hafenallee umgeleitet werden, um die Bewohner der an den Nordring angrenzenden Häuser vom Lärm zu entlasten. Außerdem sollen durch die Beruhigung etwa 40 bis 50 neue Parkplätze entstehen.

Der sogenannte Rückbau allein kostet die Stadt 3,3 Millionen Euro. Rechnet man die Summe für die Hafenallee hinzu, müssen 6,7 Millionen Euro ausgegeben werden. Die Arbeiten sollen während des laufenden Verkehrs abgewickelt und bis 2018 fertig gestellt werden. Ab Sommer fließt der Verkehr aber schon über die Allee. Radler können künftig wählen, ob sie auf der Strecke am Hafenbecken oder entlang des verkehrsberuhigten Nordrings fahren wollen.

+ Der Hafenplatz ist beinahe vollendet. Was noch fehlt, ist ein Brunnen, der aus drei Stahlschüsseln bestehen soll. Auf der Grafik sind diese noch als Vierecke eingezeichnet (rot markiert). © Grafik: OPG Uneingeschränktes Radeln ermöglicht auch eine weitere Maßnahme der OPG: Momentan ist das Teilstück des Radwegs auf Höhe der EVO an 100 Tagen im Jahr – immer wenn Kohle geliefert wird – aus Sicherheitsgründen gesperrt. Ein stabiles Dach ermöglicht bald ganzjähriges Passieren. „Das war uns sehr wichtig“, betont Daniela Matha. Außerdem wurde nach Absprache mit dem örtlichen Energieversorger das Kohlelager von 8000 Quadratmetern auf 5000 Quadratmeter verkleinert. Dank vier Meter hoher Metallwände kann dort aber immer noch die gleiche Menge an Rohstoff gelagert werden.

An zentraler Stelle des Hafengebiets befinden sich die Bauarbeiten in den letzten Zügen: Der Hafenplatz ist beinahe vollendet. Zurzeit wartet die OPG nur noch auf die Lieferung des Brunnens, der aus drei jeweils 3,50 Meter großen Stahlschüsseln besteht, die bald nebeneinander Wasser spucken werden.

Auch die Wohnbebauung im Hafen neigt sich dem Ende zu. Das letzte Projekt ist das Quartier Marina Gardens, dessen Bau spätestens im Juni beginnen soll und das westlich an die Hafenschule grenzen wird. Entstehen sollen acht größere und drei kleinere Gebäude mit Platz für 121 Wohnungen, kleinere Gewerbeflächen sowie ein begrünter Innenhof. Das Interesse an den Appartements, die offiziell ab 1. März vermarktet werden, sei bereits groß, verdeutlicht die OPG.

Grün wird’s auch in der Mitte des Hafenviertels: Dort wird zurzeit der 5500 Quadratmeter große Gutsche-Park errichtet. Die Hälfte der Fläche wird allerdings ein Spielplatz einnehmen. Annette Schroeder-Rupp, neben Daniela Matha die zweite Chefin der OPG, erläutert: „Mit dem Spielplatz erhoffen wir uns einerseits eine Entlastung des Nordends und andererseits eine weitere Durchmischung beider Wohngebiete.“

Der Park ist in altersspezifische Themenflächen unterteilt. So gibt es für die jüngeren Besucher Wasserspiele, etwa eine Pumpe, die das Wasser über eine Treppe leitet. Für etwas ältere Kinder und Jugendliche wird eine Spielewand errichtet. Außerdem kann an einem Hügel gerutscht und geklettert werden. Symbolisch sind die dort angebrachten Klettergriffe: „Die wurden gemeinsam von Hafenschülern und Kindern aus dem Nordend gestaltet“, sagt Schroeder-Rupp.