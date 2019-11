Mit Nüssen gegen Schmierereien

Auch Privatleute können den „Tornado“ zur Fassaden-Reinigung buchen

+ Der „Tornado“ wurde auch schon zur Reinigung eines Trafohäuschens vom Stadtservice genutzt. Foto: SOH (p)

Offenbach – Glaubt man der Stadt, ist die Zahl illegaler Graffiti an Wohnhäusern in den vergangenen zehn Jahren zurückgegangen. Geht man offenes Auges durch die Stadt, kann man das nicht ganz nachvollziehen. Kreuz und quer wird gesprayt und geschmiert, was die Farbe hergibt.