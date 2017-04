OB-Wahl: Mehr als fünf Kandidaten ?

Offenbach - Elf Kandidaten treten bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich an. So viel werden es zur OB-Wahl am 10. September in Offenbach wohl nicht werden. Aber mehr als die bislang fünf Bewerber sind durchaus möglich. Von Matthias Dahmer

Im Wahlamt hat man schon jetzt Statistisches zu dem Urnengang und würde sich über jüngere Wahlhelfer freuen. Zumindest die Termine stehen schon: Am Sonntag, 10. September, ist die Direktwahl des Oberbürgermeisters, eine mögliche Stichwahl ist für Sonntag, 24. September, den Tag der Bundestagswahl, vorgesehen. Die Frist zu Einreichung der Wahlvorschläge, teilt Beate Kolodziejski vom Wahlamt mit, endet am Montag, 3. Juli, um 18 Uhr. Erst drei der bislang fünf Bewerber haben die Unterlagen eingereicht: Felix Schwenke von der SPD, Grünen-Kandidat Peter Schneider und Helge Herget von den Piraten. Es fehlen noch die Unterlagen von der AfD-Bewerberin Christin Thüne sowie von Peter Freier (CDU). Dass Unionskandidat Freier noch nicht offiziell im Rennen ist, hat mit dem kurzfristigen Bewerberwechsel bei den Christdemokraten zu tun. Wie berichtet, hat die zunächst auserkorene Jutta Nothacker, einstige Vize-Landrätin des Rheingau-Taunus-Kreises, ihre Kandidatur aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen. Freier wird zwar einspringen, muss aber erst noch auf einem Kreisparteitag am Mittwoch, 12. April, formell nominiert werden.

Eine Woche später wird auch bei der FDP eine Entscheidung gefallen sein. Ob man einen eigenen Kandidaten ins Rennen schicke, werde bei einer Vorstandssitzung am 19. April entschieden, verrät Parteichef Paul-Gerhard Weiß. Zugleich deutet er an, wohin die Reise geht: Nach der Nominierung von Frau Nothacker habe es nicht wenige Stimmen in der FDP gegeben, einen eigenen Kandidaten aufzustellen, was wohl auf ihn hinausgelaufen wäre. Mit Peter Freier trete nun aber ein Bewerber des Koalitionspartners CDU an, den man sehr schätze und mit dem man gut kooperiere.

Angesichts der Tatsache, dass bei der OB-Wahl 2017 der Amtsinhaber nicht dabei ist, dürfte sich der Kreis der Kandidaten noch um Einzelbewerber erweitern. „Wir hatten schon mehrere Anfragen, welche Unterlagen benötigt werden“, berichtet Beate Kolodziejski. Abgeholt habe die Formulare bislang aber niemand, was daran liegen könne, dass der genau Wahltermin erst seit vergangenen Donnerstag bekannt sei. Wer als nicht parteigebundener, unabhängiger Bewerber antritt, muss Unterstützer finden. 142 Unterschriften, das entspricht der verlangten doppelten Anzahl der Sitze in der Stadtverordnetenversammlung, sind bei der Einreichung erforderlich.

Rund 90.000 der mittlerweile mehr als 130.000 Offenbacher sind am 10. beziehungsweise 24. September bei der OB-Wahl wahlberechtigt. Sein Kreuzchen machen darf, wer EU-Bürger und mindestens 18 Jahre alt ist sowie seit mindestens drei Monaten in Offenbach wohnt. Zur Bundestagswahl, bei der nur Deutsche ihre Stimme abgeben dürfen, sind in Offenbach rund 65.000 Personen aufgerufen. Zu hoffen ist, dass in diesem Jahr mehr Wahlberechtigte an die Urnen gelockt werden als zur OB-Wahl 2011. Damals musste Offenbach eine historisch niedrige Wahlbeteiligung von 25,3 Prozent verkünden. Bei der Direktwahl 2005 waren es noch 38,9 Prozent.

Die Suche nach Wahlhelfern ist für Beate Kolodziejski noch kein drängendes Thema, könnte aber in den nächsten Jahren eines werden. Offenbach kann derzeit auf einen Pool von etwa 1200 Freiwilligen zurückgreifen aus dem rund 650 für die OB-Wahl rekrutiert werden müssen. Langfristig müsse sich aber die Altersstruktur ändern. „Jüngere Leute wären nicht schlecht“, meint Beate Kolodziejski. 79 Wahllokale werden zum 10. September eingerichtet. Bis spätestens 20. August müssen die Wahlbenachrichtigungen verschickt sein. Wegen des anhaltenden Trends zur Briefwahl, die ab 31. Juli möglich sein wird, mussten die Briefwahlbezirke von bislang zehn auf zwölf erhöht werden.

