OB Horst Schneider feiert 65. Geburtstag

Offenbach - Rathaus, 12. Stock, Saal 2: Im blauen Anzug und mit breitem Lächeln nimmt Horst Schneider dort am gestrigen Montagvormittag Glückwünsche zu seinem 65. Geburtstag entgegen. Und das sind nicht gerade wenige. Viele Genossen wie Stephan Färber oder Felix Schwenke grüßen zum Ehrentag des SPD-Oberbürgermeisters. Von Sarah Neder

Aber auch Magistratsmitglieder wie Peter Freier oder langjährige politische Weggefährten wie Ehrenbürger Hermann Schoppe sind gekommen, um dem noch amtierenden Verwaltungschef zu gratulieren. Schoppe formuliert die Glückwünsche ganz unverblümt: „Alles Gute zum Ruhestandsalter!“ So richtig anfreunden will sich Schneider mit der Zahl 65 noch nicht. „Jetzt wird man in der Bäckerei nicht mehr als junger Mann angesprochen“, sagt er augenzwinkernd. Aber in Anbretracht seiner am 20. Januar 2018 endenden Amtszeit muss sich der OB langsam an die Rente gewöhnen. Wohl um ihm diesen Schritt ein bisschen leichter zu machen, hat er am gestrigen Mittag eine stabile Gartenbank geschenkt bekommen. Schneider und seine Gattin Konstanze sitzen gleich mal zur Probe und testen, wie sich der Alltag im Ruhestand anfühlen wird. „Bis dahin gibt es noch einige Projekte, die mir am Herzen liegen – der Kaiserlei-Umbau, die Kappus-Höfe, das Goethe-Quartier“, sagt Schneider.

Auch an seinem Ehrentag hat der OB Termine. Nach dem offiziellen Empfang im Rathaus, bei dem zu Schneiders Überraschung ein Cello-Duett der Musikschule Mozarts Menuett I spielt, geht’s für den Sozialdemokraten wieder an die Arbeit. Zwei Termine stünden noch an. Abends bleibt dann noch Zeit für ein Essen in kleiner Runde beim Lieblingsitaliener. Das schönste Geschenk hat der seit elf Jahren regierende Horst Schneider aber schon vor ein paar Tagen bekommen: „Ich habe erfahren, dass meine Frau und ich wieder Großeltern werden“, sagt er und strahlt.