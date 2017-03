CDU-Kandidatin Jutta Nothacker auf Absprung?

Offenbach - Was am Dienstagabend am Rande des IHK-Jahresempfangs gemunkelt wurde, bekommt zusätzliche Nahrung durch die Einladung zu einer heutigen CDU-Pressekonferenz:

Deren Thema „Aktuelle Entwicklungen zur Oberbürgermeisterwahl“ könnte darauf hindeuten, dass Unionskandidatin Jutta Nothacker nicht länger zur Verfügung steht. Die Rede ist von gesundheitlichen Gründen, die der früheren Bürgermeisterin von Glashütten einen Absprung nahe legten. Als Nachfolger handelt die Gerüchteküche Stadtkämmerer Peter Freier und Parteivize Matthias Graf. (tk)

