Oberbürgermeistwahl: Die FDP verzichtet

Offenbach - Was sich in den vergangenen Wochen bereits angedeutet hatte, ist seit Mittwochabend offiziell: Die FDP wird keinen Kandidaten zur Oberbürgermeistwahl aufstellen.

+ Die FDP verzichtet auf einen eigenen OB-Kandidaten. Als solcher war Parteichef Paul-Gerhard Weiß gehandelt worden. © p Das habe der Vorstand der Liberalen auf seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen, sagte gestern Parteichef Paul-Gerhard Weiß, der als möglicher Kandidat gehandelt worden war. Die Offenbacher FDP, deren Erfolgsrezept es sei, sich nicht zu verzetteln, werde sich auf den Bundestagswahlkampf konzentrieren. Der werde für die Partei „überlebenswichtig“, so Weiß. Er sei im Übrigen in seinem Amt als Stadtrat gut ausgelastet. Zudem habe sich mittlerweile die „Kandidatenlage“ geändert, deutete der Parteivorsitzende an, dass man möglicherweise den CDU-Bewerber Peter Freier unterstützen werde. Entschieden sei das aber noch nicht.

Zur Direktwahl des Oberbürgermeisters am 10. September (eine Stichwahl wäre am 24. September) treten bislang fünf Kandidaten an: SPD-Parteichef Felix Schwenke, Kämmerer Peter Freier (CDU), Bürgermeister Peter Schneider (Grüne), Helge Herget (Piraten) und Christin Thüne (AfD). Amtsinhaber Horst Schneider (SPD) verzichtet aus Altersgründen auf eine weitere Kandidatur. Die Bewerbungsfrist für Kandidaten läuft bis zum 3. Juli. (mad)

