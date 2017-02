Odenwaldring nach Unfall voll gesperrt

Offenbach - Bei einem Unfall am Odenwaldring werden zwei Autofahrer leicht verletzt. Die Straße in Richtung Stadtmitte muss komplett gesperrt werden. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Wie uns die Polzei auf Nachfrage berichtete, ist es heute Morgen gegen 8.30 Uhr zu einem Unfall auf der Sprendlinger Landstraße, Ecke Odenwaldring (B43) gekommen. Die Fahrbahn musste daraufhin in Richtung Stadtmitte voll gesperrt werden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war eine Autofahrerin vom Taunusring kommend in Richtung Odenwaldring unterwegs und vermutlich an der Kreuzung über eine rote Ampel gefahren. Dies sagten zumindet Zeugen gegenüber der Polizei aus. Ein Autofahrer, der auf der Sprendlinger Landstraße stadtauswärts unterwegs war, konnte nicht mehr ausweichen. Bei dem Unfall wurden beide Autofahrer leicht verletzt. Sie mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Wegen Rauchentwicklung an einem der Fahrzeuge, rückte auch die Feuerwehr an. Der Odenwaldring war zum Teil bis etwa 9.15 Uhr gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 30.000 Euro. (dr)

