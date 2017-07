Immer Platz für Rot-Weiß

Offenbach - Wer die Farben Rot und Weiß nicht mag, war gestern gut beraten, einen großen Bogen um den Wilhelmsplatz zu machen. Dort feierten Fans, Spieler und Sponsoren der Offenbacher Kickers nämlich Saisonauftakt mit Musik, Essen, Torwandschießen und jeder Menge Fanartikeln. Von Carolin Henneberg

T-Shirt, kurze Hose, Aufkleber, Kalender, Bärchen-Schlüsselanhänger und eine Handyhülle wandern in den Kickers-Rucksack von Uwe Götz. Ein bisschen Platz für Neues in Rot-Weiß findet sich daheim immer. Auch ein Fläschchen Parfüm darf mit. „Für den gepflegten Mann“, sagt Götz, lächelt und lässt die Packung in den Rucksack plumpsen. Er und sein Ehemann Markus sind schon seit Jahren beim Saisonauftakt der Kickers Offenbach dabei und selbstverständlich Besitzer einer Saisonkarte. Sie stehen hinter ihrer Mannschaft, auch wenn’s mal nicht so rund läuft.

Während sich die Masse in Rot-Weiß an den verschiedenen Ständen auf dem Wilhelmsplatz etwas zu essen kauft, nach neuen Fanartikeln stöbert oder sich ein Bierchen gönnt, zeigt sich der Fußballnachwuchs auf der Bühne. Nach und nach stellen sich die Mannschaften vor, erzählen von ihren Zielen, ihren Vorbildern und von eigenen sportlichen Erfahrungen. „Wer ist dein Vorbild bei unseren Profis?“, lautet eine Frage. Die Antwort: „Toni Kroos finde ich gut.“ Ob wir da wohl einen Transfer verpasst haben?

Familienausflug zu den OFC-Heimspielen

Alles Treiben steuert auf einen Höhepunkt zu: Der Besuch der ersten Mannschaft. Auch Markus und Uwe warten schon auf ihre Kickers. „Jedes Jahr hole ich mir die neuen Autogrammkarten“, erzählt Markus. „Die tausche ich in meiner Sammlung dann gegen die alten aus.“ Auch das neue Mannschaftsfoto darf nicht fehlen.

Der zweijährige Marlon will sich zusammen mit seinem Papa auch die Unterschriften der Fußballer sichern. Bevor es soweit ist, tritt er einfach selbst gegen den Ball. Zweimal hat er das kleine Tor getroffen. Zur Belohnung gibt’s was Süßes und einen Luftballon. Zuhause ist der OFC Familiensache. Mama, Papa und die Großeltern besuchen zusammen mit dem kleinen Nachwuchskicker immer gerne die Heimspiele.

Bevor die Profis dann aber endlich die Bühne betreten, sorgt die Band Fused mit Coversongs für die richtige Stimmung beim Hopsen auf der Hüpfburg und beim Reiten auf einem wild kreisenden Fußball. Wer sein Glück bei der Tombola versuchte, hat mit seinem Einsatz gleich noch was für die Verschönerung der Waldemar-Klein-Tribüne getan, denn in diese fließt der gesamte Erlös.

Das Ehepaar Götz freut sich auf die neue Saison, drückt seiner Elf die Daumen und hofft auf viele Siege in Rot-Weiß. Ihr Lieblingskicker ist Mittelfeldmann Marco Rapp. Aber auch wenn es nicht immer einen Grund zum Jubeln geben sollte, nächstes Jahr sind beide sicher wieder auf dem Wilhelmsplatz und schauen, was in der OFC-Sammlung noch alles fehlt.