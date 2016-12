OFC-Weihnachtsmarkt: Budenzauber in Rot-Weiß

Abteilungen und Fan-Clubs laden auf Ring-Center-Parkplatz

Offenbach - Echte Kickers-Anhänger feiern das bevorstehende Fest traditionell in Rot-Weiß. Eine willkommene Gelegenheit, nicht nur das persönliche Outfit durch neue Strickmütze, kuscheligen Schal oder Handschuhe in den Farben des Regionalligisten aufzuhübschen, bietet sich ihnen beim dritten OFC-Weihnachtsmarkt. Von Harald H. Richter

Diesmal nicht Rande des Stadions „uffm Bersch“, sondern auf dem Parkplatz vor dem Ring-Center sorgen die Abteilungen, Fan-Clubs und Freunde der Offenbacher Kickers am vierten Advent für gemütlichen Budenzauber und stimmungsvolle Atmosphäre. Neben wärmender Wollware in den Vereinsfarben wird den Besuchern reichlich Dekoratives angeboten. Handgezogene Kerzen mit dem Kickers-Logo sind am Stand der Initiative Erwin und die IG Stadionbau ein Verkaufsschlager, daneben finden rot-schimmernde Christbaumkugeln, Papiersterne und mit dem OFC-Schriftzug verzierte Teelichtgläser Abnehmer. Das und weiteres dürfte eingefleischten Kickers-Anhängern über den zur Winterpause eher mageren 15. Tabellenplatz ihres Lieblingsclubs hinwegtrösten helfen.

Bastelbögen für die Kleinen verteilt unterdessen das Fanprojekt Offenbach der Jugendhilfe. „Wir geben den Kindern natürlich gern eine Anleitung zum Falten der papiernen Kugeln, mit denen sich der Weihnachtsbaum verzieren oder das Kinderzimmerfenster schmücken lässt“, sagt Leiterin Antje Hagel und greift zu einem weiteren Zuschnitt, um ihn mit wenigen Handgriffen in die gewünschte Form zu bringen. Auch am Stand des Kickers-Fan-Museums von Thorsten Franke und seiner Crew dreht sich alles um den Traditionsverein. Zugleich bewerben sie ihren für den 14. Januar auf dem Gelände an der Aschaffenburger Straße in Bieber geplanten Neujahrsumtrunk.

+ Mützen, Schals oder auch dekorativer Baumschmuck: Kickers-Fans stehen auf Rot-Weiß. © Richter Auch beim Fanclub Offenbacher Jungs dominieren die Farben Rot und Weiß. Frank Haas und Frank Schmitt halten dort weihnachtliche Grußkarten mit vier verschiedenen Kickers-Motiven bereit. Für scharfen Gaumenkitzel sorgen sie mit Chili con Carne und empfehlen heißen Lumumba zum Nachspülen. Deftiges für jedermanns Geschmack gibt es reichlich an den Ständen, wovon sich auch Cheftrainer Oliver Reck bei seinem Rundgang übers Weihnachtsmarktgelände überzeugt.

„22 Buden, drei Zelte und einen Fanshop haben unsere fleißigen Helfer in der Nacht aufgebaut“, berichtet Bernd Stevermüer, der organisatorisch die Fäden in seinen Händen behält. Besonders zupackend seien knapp ein Dutzend Jungs vom Kollektiv 71 gewesen. Zugleich zollt er dem Center-Management Dank für die Unterstützung. „Wir brauchten nicht mal eigenes Deko-Material mitzubringen, das hat alles das Ring-Center zur Verfügung gestellt“, lobt er. Entsprechend schmuck wirken die mit Tannengirlanden verzierten Häuschen, an denen die Besucher um Popcorn, Waffeln, Schaumküsse anstehen.

Nicht minder reißenden Absatz finden die 400 Lose einer Tombola. „In nicht mal einer Stunde waren alle verkauft“, bilanziert Stevermüer. Wertvolle Sachpreise hat die ansässige Geschäftswelt spendiert und Einkaufsgutscheine ausgelobt, womit etliche Weihnachtswünsche noch auf den letzten Drücker erfüllt werden können. Wenig später hakt Thorsten Kruppka sich bei einem charmanten Cheerleader-Quartett unter und begibt sich aufs Eis. Der Vorsitzende des American Football Clubs Rhein-Main-Rockets Offenbach bewirbt die vielfältigen Vereinsaktivitäten. Am Nachmittag greift Hessens bester Elvis-Imitator zum Mikrofon. Als am frühen Abend der letzte Glühwein getrunken ist, krempeln die ersten Helfer hinter den Kulissen schon die Ärmel hoch für den Abbau des Hüttendorfs. Denn am nächsten Morgen wird der Parkplatz wieder für die Center-Kundschaft benötigt.