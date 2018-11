27-Jähriger nach versuchten Vergewaltigungen dauerhaft in Psychiatrie

Offenbach - „Glauben Sie wirklich, dass ich krank bin?“, lautet die ernst gemeinte Frage von Fardin I. an den Vorsitzenden Richter der dritten Strafkammer Jens Aßling. I. hatte im Februar dieses Jahres in der Psychiatrie des Sana-Klinikums versucht, zwei Mitpatientinnen zu vergewaltigen. Von Silke Gelhausen

Bis zu diesem Zeitraum war der 27-Jährige nie kriminell aufgefallen, was vielleicht eher dem Zufall zu verdanken ist - denn der Offenbacher ist nicht wirklich Herr seines Handelns: Er leidet seit Jahren an einer paranoiden Schizophrenie. Nun wurde in einem Prozess vor dem Darmstädter Landgericht seine Unterbringung im Maßregelvollzug angeordnet.

I. fehlt bislang jegliche Akzeptanz, dass er therapeutische Hilfe benötigt. Dabei hatten bei seinen zwei Klinikaufenthalten im letzten Winter die Medikamente gut angeschlagen. Die angeführten Taten passierten zu Beginn der zweiten Behandlung, nachdem er die Psychopharmaka wegen der Nebenwirkungen zuhause eigenständig abgesetzt hatte. Die beschuldigten Taten räumt er ein, wobei er allerdings auch die Frauen und den Teufel mitverantwortlich macht.

Sein erstes Opfer kann aus Krankheitsgründen nicht aussagen. Zu der 50-Jährigen soll er aufs Bett geklettert sein, um ihr seinen Penis in den Mund zu stecken. Zum Glück trat in diesem Augenblick eine Krankenschwester ins Zimmer. „Ich musste mehrmals laut ‘runter’ rufen, bis er reagierte und sich lächelnd davon trollte. Im nachfolgenden Gespräch hat er mir dann auch Geschlechtsverkehr angeboten und sich dabei in den Schritt gefasst“, erinnert sich die Pflegerin,

Die zweite Patientin erzählt selbst, was passierte. „Ich habe I. im Raucherraum angeboten, ihm beim Wechseln seines schmutzigen Pullovers zu helfen, deswegen bin ich mit ihm auf sein Zimmer. Dort hat er mich sofort fest umklammert, mich versucht zu küssen und dann auf ein Bett geschubst. Dort hat er sein Geschlechtsteil an mir gerieben“, so die 41-Jährige. Sie habe um Hilfe gerufen und große Angst gehabt. Unter Tränen entschuldigt sich I. bei der Zeugin.

Laut seiner weiteren Ausführungen pendelte der in Bulgarien geborene Türke als junger Erwachsener zwischen Polen und Deutschland, jobbte nach knapp acht Schuljahren in einer Geflügelfabrik, bei Paket-, Sicherheits- und Deutschem Wetterdienst, in einer Asylunterkunft und in einem Dönerladen. Er hat große Probleme, die Zeiträume und Jahreszahlen zu rekonstruieren. Auch sein Drogenkonsum ist für den psychiatrischen Sachverständigen Peter Haag nicht in Zahlen zu fassen. Dem hat I. er inzwischen abgeschworen. „Ich bin Moslem und in unserer Religion sind solche Sachen verboten. Ich bete fünf Mal am Tag dafür, dass alle Menschen ins Paradies kommen. Ich habe vor nichts Angst, außer vor Allah.“ Dann referiert er ausführlich über die Entstehung der Menschheit, über den Teufel und das Paradies.

