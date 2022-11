Nach endlosen Debatten: Abschied vom Leinenzwang im Wald

Von: Frank Sommer

Etwa drei Jahre lang gab es eine Leinenpflicht im Wald rund um Offenbach. Die Ampel-Koalition hat die Regelung nun zurückgenommen – denn durchgesetzt wurde sie ohnehin nie.

Offenbach - Ein von vielen Fraktionen ungeliebter Beschluss ist rückgängig gemacht: Die Stadtverordneten haben am Montag auf Antrag der Freien Wähler die Leinenpflicht in den Waldgebieten um Offenbach aufgehoben. Gegolten hat die Leinenpflicht nie, da die Gefahrenabwehrsatzung nie angepasst wurde – zuvor hätten nämlich legale Freilaufflächen für Hunde ausgewiesen werden müssen. Das hatte sich jedoch als ausgesprochen kompliziert und teuer erwiesen.

Mitte November 2019 hatte die damalige Tansania-Koalition aus CDU, Grünen, FDP und Freien Wählern die Leinenpflicht beschlossen – und war damit auf heftige Kritik der Opposition gestoßen. Das Wild in den Wäldern wolle man schützen, hieß es dazu. Allerdings konnte schon seinerzeit die Notwendigkeit nicht mit Zahlen belegt werden: Das Forstamt meldete nämlich eher Zahlen von bei Autounfällen verendeten Wildtieren.

Mehrfach waren die Freien Wähler in den vergangenen Monaten gescheitert, als sie Freilaufflächen ausweisen lassen wollten. Zwar wurden fünf Gebiete (am Wetterpark, nahe der Obermühle, bei der Schubertstraße und zwei in Bürgel) vom Umweltamt geprüft, doch zu einer Einrichtung der Areale kam es nie. Etwa 180 000 Euro hätte die Umsetzung gekostet, dazu bis zu 6 000 Euro jährlich pro Fläche.

Da „man sich im Kreis drehe“, es weder Leinenpflicht noch Freilaufflächen gebe, forderten die Freien Wähler nun die Rücknahme des Leinenzwangs. Zudem hatte das Forstamt Langen erklärt, dass in den vergangenen drei Jahren kein Übergriff von Hunden auf Wildtiere gemeldet wurde. Die Ampel-Koalition folgte dem Antrag nur zu gern: Die SPD hatte schon 2019 die Leinenpflicht abgelehnt; aus dem Grünen-Beitrag war deutlich Erleichterung zu hören, das leidige Thema vom Tisch zu haben. Der Leinenzwang sei auch wegen „Berichten von Menschen mit Hundeangst“ seinerzeit von Koalitionspartnern vorgeschlagen worden, erklärte Tobias Dondelinger von den Grünen.

Allein CDU und AfD stimmten gegen die Aufhebung, obwohl die AfD 2019 die Leinenpflicht noch abgelehnt hatte. (Von Frank Sommer)