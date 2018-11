Abschuss von Nilgänsen denkbar

„Die Situation um die Population der Nilgänse muss ganz genau beobachtet werden“, sagt der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Innenstadt Maurice Skowronek. „Wichtig ist, dass für ein ausgewogenes Gleichgewicht gesorgt und Gesundheitsgefahren entgegengewirkt wird. Falls die jetzigen Maßnahmen jedoch weiterhin keinen Erfolg zeigen, sollte notfalls auch überlegt werden dürfen, ob einige Nilgänse nicht zum Abschuss freigegeben werden sollten“,.

Vor allem vor der Carl-Ulrich-Brücke wird Offenbach von einer Nilgans-Plage heimgesucht. „Das Problem bei den aus Afrika stammenden Nilgänsen ist, dass es sich um eine invasive Art handelt, die kaum natürliche Feinde hat“, so Skowronek. Dies bedeutet, dass die aggressiven und dominanten Nilgänse keine anderen Vogelarten neben sich dulden und daher einheimische Vögel verdrängen. Sie sind sehr anpassungsfähig und brütet in Höhlen, in Bäumen und am Boden. Die einheimischen Vögel finden dadurch noch weniger Brutplätze. Die Gänse haben zudem eine hohe Legeleistung. Das führt dazu, dass die Population stark steigt und bei einheimischen Vogelarten zurückgeht.