Unverständnis bei Anwohnern: Ahorn soll Bauvorhaben der Offenbacher Sparkasse weichen

Von: Frank Sommer

Der rechte der beiden Ahornbäume soll dem Bauvorhaben der Sparkasse in Bieber weichen. Die Anwohnerinnen Tina Diehm (links) und Anne Koch fordern seine Erhaltung. © Sommer

Das Bauvorhaben der Sparkasse Offenbach im Stadtteil Bieber sorgt bei Anwohnern für Unverständnis, da ein Ahornbaum dafür gefällt werden soll.

Offenbach – Das Bauvorhaben der Offenbacher Sparkasse, Sparkassen- und Tegut-Filiale umzugestalten und Wohnungen zu schaffen, beschäftigt weiter die Bieberer. Wie berichtet, ist die Versorgungslage während der Bauzeit nicht gelöst, ob eine Interimsfiliale von Tegut eingerichtet wird, ist eher unwahrscheinlich.

Noch ein Umstand sorgt für Gesprächsstoff: Auf dem Bauplan, der einigen Anwohnern am Rande einer „OB vor Ort“-Veranstaltung gezeigt wurde, soll ein Baum auf dem Gelände gefällt werden. An der Rückseite der Sparkassengrundstücke an der Langener Straße stehen zwei Ahornbäume: einer unmittelbar neben der Anlieferung des Supermarkts, ein anderer ein paar Meter östlich, mit einer Betonmauer umfasst. Dieser Baum, der größere von beiden, ist nicht mehr auf dem Plan verzeichnet, an seiner Stelle ist die Zufahrt zur Tiefgarage vorgesehen.

Bauvorhaben in Offenbach: „Weshalb muss der Baum gefällt werden?“

„Dass Wohnungen entstehen und dass der Supermarkt vergrößert wird, ist eine gute Entwicklung“, sagt Anwohnerin Tina Diehm, „darüber freuen wir uns – doch weshalb muss dafür der Baum gefällt werden?“ Nachbarin Anne Koch kann ebenfalls nicht nachvollziehen, weshalb in Zeiten, in denen die Stadt immer die Bedeutung von Bäumen fürs Stadtklima hervorhebt, der Ahorn weichen soll. „Es muss doch eine andere Lösung geben“, sagt sie. „Als es heiß war und tagelang nicht geregnet hat, habe ich den Baum in Eigeninitiative gegossen“, sagt Anwohner Stefan Liebke. Oft würden Vögel im Ahorn nisten. Dass der gefällt werden soll, stößt bei ihm auf Unverständnis: „Die Tiefgarage ist nur für Mieter und Sparkassenmitarbeiter vorgesehen, die Nutzung also sehr überschaubar. Für mich schaut es so aus, als sei eine zweispurige Zufahrt geplant – wozu? Eine würde doch ausreichen, dann könnte der Baum erhalten werden.“

Die Zufahrt zur Tiefgarage ist tatsächlich einspurig geplant, wie Manfred Bernjus, Leiter des Vorstandsstabs der Sparkasse, auf Nachfrage berichtet. „Wir bedauern den Wegfall des zur Diskussion stehenden Baums“, sagt er, doch wegen der schwierigen Planung gebe es keine andere Möglichkeit. In Abstimmung mit den städtischen Ämtern seien zwei verkehrstechnische Forderungen zu erfüllen: „Zum einen muss die Anlieferung des Nahversorgers ausschließlich auf unserem Grundstück und nicht über öffentliche Verkehrs(teil)flächen erfolgen. Zum anderen war die Zufahrt zur Tiefgarage so zu gestalten, dass sie den Gegenverkehr nicht beeinträchtigt“, sagt Bernjus.

Gegebenheiten lassen laut Sparkasse Offenbach keine Alternative zu

Mit diesen Vorgaben und den örtlichen Gegebenheiten sei die Zufahrt zur Tiefgarage nur dort umsetzbar. Eine Änderung der Planung sei nicht möglich, zudem sei diese mit der Stadt abgesprochen. Was die Zufahrt angeht, seien Mindestbreiten einzuhalten, zudem eine Fahrradzufahrt umzusetzen – so bleibe für den Baum kein Platz.

„Wir haben vor, einen Ausgleich zu schaffen, aber das wird auf dem Grundstück nicht möglich sein“, sagt Bernjus. Mit der Stadt werde ein geeigneter Ort gesucht. (Frank Sommer)