Im Alter oftmals mittellos

Offenbach - In Offenbach leben alte Menschen am häufigsten in Armut: 8,6 Prozent der über 65-Jährigen bekommen Grundsicherung, nirgendwo in Deutschland ist ihr Anteil höher. Von Harald H. Richter

Für den Seniorenrat war das Anlass zu einem dreistündigen Hearing mit dem Sozialwissenschaftler Stefan Sell und örtlichen Praktikern. „Altersarmut wird oftmals unzulänglich definiert“, beklagt Sozialwissenschaftler Stefan Sell, Professor am Rhein Ahr Campus Remagen der Universität Koblenz. Wenn man nur diejenigen dazu zähle, die Grundsicherung im Alter bezögen, seien es 3,2 Prozent der über 65-Jährigen. Nach gängiger Definition hingegen sei arm, wer weniger als 60 Prozent des sogenannten Medianeinkommens des Landes habe. Der Median in einer Einkommensverteilung ist derjenige Wert, der genau in der Mitte liegt: 50 Prozent der Haushalte haben ein Einkommen darüber, 50 Prozent eines unterhalb davon. „Wenn man diese Festlegung von Altersarmut zugrunde legt, sind es jetzt schon über 15 Prozent der über 65-Jährigen. Das Problem der Armut im Alter wird sich aber noch erheblich verschärfen, vor allem für jene, die nur den gesetzlichen Mindestlohn verdienen.“

+ Professor Stefan Sell prognostiziert, dass sich das Problem der Altersarmut in den nächsten Jahren noch weiter intensivieren werde – vor allem für diejenigen, die im Beruf nur den gesetzlichen Mindestlohn verdienen. - Foto: Richter © Richter Alarmierende Zahlen, mit denen der 54-jährige Experte in Volkswirtschafts- und Sozialfragen das Publikum am Dienstagabend im Stadtverordneten-Sitzungssaal konfrontiert. Auf Einladung des Offenbacher Seniorenrats um Vorsitzende Emma Gros und Ex-OB Wolfgang Reuter möchte er seine Einschätzung eines sich gesellschaftlich zuspitzenden Problems mit lokalen Fachleuten teilen. Über Erfahrungen mit der Klientel im Rahmen des Projekts „Gut leben und altern im Lauterborn“ berichtet Ingrid Wittfeld vom Caritasverband. „Mit unseren Angeboten möchten wir ihnen Teilhabe ermöglichen, sei es durch das donnerstags stattfindende Essen in Gemeinschaft, die Lauterborner Küche, oder durch Beistand unserer Seniorenlotsen beim Bewältigen von Alltagsproblemen.“

Der überdurchschnittliche Anstieg der Quote bei älteren Menschen sei erst das Warmlaufen einer Entwicklung, die ohne grundlegende Reformen einen starken Schub an altersarmen Menschen bringen werde, ist Sell überzeugt. „Arbeiten Frauen etwa in Teilzeit, kann deren Stundenlohn gar nicht so hoch sein, dass sie am Ende eine ordentliche Rente herausbekommen würden“, konstatiert er.

Zudem kämen in den nächsten Jahren viele Menschen mit zerschossenen Arbeitsbiografien ins Rentenalter, die im Niedriglohnsektor beschäftigt oder länger arbeitslos waren. „Sie können zum Beispiel nicht von Betriebsrenten profitieren.“ In Ostdeutschland gingen demnächst jene in Ruhestand, die nach der Wiedervereinigung um die 40 waren und vielfach zu äußerst niedrigen Stundenlöhnen hätten arbeiten müssen. „Von denen wird keiner eine Rente beziehen, die oberhalb dessen liegt, was als Regelbedarf in der Sozialhilfe berücksichtigt wird.“

Nicht wenige Menschen scheuten sich, staatliche Hilfen, wie die Grundsicherung im Alter, in Anspruch zu nehmen, weiß Sell. Bei zwei von fünf Betroffenen sei das der Fall, so der Experte. „Sie verzichten aus Scham und weil sie fürchten, beim Offenlegen ihrer Verhältnisse etwa aus ihren langjährig bewohnten vier Wänden ausziehen zu müssen.“ Beim Versuch, irgendwie über die Runden zu kommen und ihren Kindern nicht zur Last zu fallen, schränkten sie ihre Lebensgewohnheiten ein.

Das kennt auch Christine Sparr, Leiterin der Offenbacher Tafel. Bei den Ausgabestellen Krafft- und Neusalzer Straße stünden immer mehr ältere Menschen um Lebensmittel an. „Es gibt etliche, denen das unangenehm ist, sie wollen nicht erkannt werden. Deshalb haben wir mit Pfarrer Blamm von der katholischen Gemeinde St. Marien vereinbart, dass diese Menschen ihr wöchentliches Kontingent beim Pfarramt in Empfang nehmen können.“ Auf die zunehmende Problematik des Wohnraumverlusts im Alter macht Helmut Schwoll, Vorsitzender des Sozialverbandes VDK, aufmerksam: „Wir verzeichnen in Offenbach wachsenden Bedarf an solchen Beratungen.“

In der von Bruno Persichilli moderierten Aussprache wird zugleich hervorgehoben, dass Rentner in mehreren europäischen Nachbarländern besser abgesichert seien. „In den Niederlanden gibt es eine Grundrente von rund 1200 Euro und auch in der Schweiz erhält jeder mindestens 1090 Schweizer Franken Grundrente. Dies ist möglich, da jeder in der Schweiz eine Erwerbstätigenversicherung von neun Prozent des Einkommens zahlt“, so Sell. Selbst der Vergleich mit Österreich zeige, dass die Deutschen im Alter schlecht wegkämen.