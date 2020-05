Mysteriöse Attacke: Angreifer verfolgt Mann und Frau mit dem Messer

In Offenbach hat ein Angreifer auf einen jungen Mann eingeschlagen und ihn mit einem Messer bedroht.

In Offenbach ereignete sich im Park am Hessenring ein Angriff

Polizei sucht nun nach dem Opfer des Angriffs

Offenbach - Am Mittwoch (06.05.2020) hat ein Unbekannter auf einen jungen Mann eingeschlagen und danach ihn und seine Begleiterin mit einem Messer verfolgt. Der Angriff fand in der Parkanlage am Hessenring in Offenbach statt. Zeugen alarmierten die Polizei, die mit mehreren Streifenwagen zum Einsatz anrückte.

Angriff auf Mann am Hessenring in Offenbach: Polizei sucht Opfer und Zeugin

Laut Zeugenbeschreibungen war das Opfer des Angriffs ein etwa 18 bis 20 Jahre junger Mann, etwa 1,75 Meter groß. In Begleitung einer etwa gleichaltrigen jungen Frau mit schulterlangen Haaren war er vor dem Angreifer geflohen. Dieser war den beiden nach den Schlägen am Hessenring in Offenbach noch hinterher gerannt und hatte sie dabei mit einem kleinen Messer bedroht. Vor Ort konnte die Polizeieinen 42 Jahre alten Tatverdächtigen feststellen, der nach Aufnahme der Personalien wieder gehen durfte.

Bisher ist nicht bekannt, wer der geschlagene junge Mann ist. Er hatte zur Tatzeit eine hellblaue Jeans, hellblaue Jacke und ein weißes T-Shirt getragen. Die Polizei bittet nun darum, dass sich der Mann sowie seine Begleiterin, als weitere wichtige Zeugin des Angriffs, beim 1. Polizeirevier in der Mathildenstraße in Offenbach melden. Telefonisch sind die Beamten dort unter der 069 8098-5100 zu erreichen.

Immer wieder Angriffe in Offenbach: Polizei ermittelt

Immer wieder kommt es in Offenbach zu Angriffen in der Öffentlichkeit. So hat ein Unbekannter auf offener Straße so schwer mit einer Schaufel auf einen Mann eingeschlagen, dass dieser auf die Intensivstation gebracht werden musste. Sehr schwer verletzt war auch eine Frau, nachdem sie in der Offenbacher Ahornstraße niedergestochen wurde. Nach einer Festnahme durch die Polizei gibt es neue Erkenntnisse zu dem brutalen Angriff.

