Fernwärme: Arbeiten an der Hauptleitung

Offenbach - Anwohner müssen sich morgen auf eventuelle Beeinträchtigungen einstellen: Für notwendige Reperaturarbeiten unterbricht die Energienetzte Offenbach GmbH (ENO) die Versorgung durch Fernwärme.

Betroffen sind die Bewohner in der Marien-, Feld-, Flut- und Arndtstraße sowie am Hessenring. Die Arbeiten beginnen am morgigen Mittwoch um 8.30 Uhr und dauern bis voraussichtlich 15 Uhr. Grund für die Arbeiten ist ein Leck an der Hauptleitung an der Ecke Wald-/Friedensstraße. An der Kreuzung kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

In den betroffenen Straßen kann es zu niedrigeren Temperaturen beim Warmwasser kommen. Die ENO empfiehlt daher, sparsam mit dem warmen Wasser umzugehen und die Wohnräume vorzuheizen. (yfi)

