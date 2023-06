„Alles ein schlechter Witz“: Aufzug wochenlang außer Betrieb – Rollstuhlfahrerin fühlt sich im eigenen Haus gefangen

Von: Christian Reinartz

Aufzug wochenlang außer Betrieb: Irene Hohmann und Sohn Ralf vor der Lifttür. © Rz

Der Aufzug in einer Anlage für Betreutes Wohnen in Offenbach wird wochenlang erneuert. Darunter leidet eine Rollstuhlfahrerin. Jetzt beschwert sich ihr Sohn über die Hausverwaltung.

Offenbach – Es klingt wie ein schlechter Scherz. In einer Wohnanlage des Betreuten Wohnens am Valentin-Unkelbach-Weg werden die Lifte ausgetauscht. Die veranschlagte Zeit pro Wohnblock: etwa drei Wochen. Das Problem: In den Häusern wohnen zahlreiche Senioren, die so schlecht zu Fuß sind, dass sie keine Treppen steigen können oder gleich im Rollstuhl sitzen.

So auch die 83-jährige Irene Hohmann, die an Multipler Sklerose erkrankt ist und seit 47 Jahren im Rollstuhl sitzt. „Für mich ist das alles ein schlechter Witz“, sagt sie. „Ich fühle mich jetzt in meiner eigenen Wohnung regelrecht gefangen.“ Das gehe vor allem auf die Psyche. „Im Winter kann ich ohnehin nur selten vor die Tür mit meinem Rollstuhl“, sagt sie. „Aber jetzt bei dem schönen Wetter ist es wirklich schlimm, wenn die Enkelin zu Besuch kommt und sie nicht mal mit einem Spazieren gehen kann.“

Ihr Sohn Ralf Hohmann ist wegen der Situation, in der seine Mutter aktuell ist, aufgebracht: „Die Hausverwaltung hätte etwas veranlassen müssen, damit die alten Leute nicht eingesperrt sind.“ Außerdem sei es zur Zeit ein offenes Geheimnis, dass gerade Aufzugsfirmen aktuell mit Lieferschwierigkeiten für Teile zu kämpfen haben, sagt Hohmann. Und in der Tat gibt es andere Wohnhäuser, die wegen Lieferschwierigkeiten schon monatelang ohne Aufzug auskommen mussten.

Hausverwalter sieht Verantwortung nicht bei seiner Firma

Bei der Offenbacher Verwaltungsgesellschaft Harbach und Meinhardt kann Hausverwalter Joschka Doderer zwar die Situation von Hohmann und ihren Nachbarn nachvollziehen – sieht aber die Verantwortung nicht bei seiner Firma. Er habe einen klaren Auftrag der Eigentümergemeinschaft, die Aufzüge auszutauschen. Laut der Fachfirma dauere es so lange wie angekündigt, könne aber auch schneller gehen. Laut Doderer hätte die Eigentümergemeinschaft sogar die Kosten für einen sogenannten Treppensteiger-Stuhl übernommen. Dieser würde nun von der im Haus 1 befindlichen Sozialstation und ihren zwei Mitarbeiterinnen auf Abruf bedient.

Für Ralf Hohmann ist das keine ausreichende Lösung. „Das ist kein elektrisches Gerät, sondern die alten Leute müssen von den zwei Awo-Mitarbeiterinnen mühevoll per Muskelkraft mehr oder weniger die Treppen hochgetragen werden.“ Er habe das einmal in der vergangenen Woche miterlebt. „Danach waren die beiden 15 Minuten quasi nicht ansprechbar, weil sie so außer Atem waren. Außerdem hat es extrem lange gedauert.“

Er könne sich kaum vorstellen, dass dieser Treppenservice wirklich oft genutzt werden könne, während nebenbei die Arbeit der Awo weiterlaufe. Seine Mutter versichert zudem: „In der vergangenen Woche habe ich keinen einzigen gesehen, der heruntergetragen wurde.“ Sie fühle sich in ihrer Situation nicht ernstgenommen.

Arbeiterwohlfahrt war hilfsbereit, hat aber die Situation falsch eingeschätzt

Die Arbeiterwohlfahrt hat in einem Gespräch nach Angaben von Geschäftsführer Thomas Ruff lediglich aus Hilfsbereitschaft angeboten, den Treppentransport der alten Menschen zu übernehmen. „Die Eigentümergemeinschaft zahlt nichts für den Treppendienst“, stellt Ruff klar. Wobei er einräumt: „Wir haben den Aufwand bei unserem Angebot im Gespräch mit Eigentümergemeinschaft und Hausverwaltung damals sicherlich unterschätzt.“

Auch sei es gerade am Anfang für die zwei Mitarbeiterinnen eine hohe körperliche Anstrengung gewesen, die Senioren mit dem Treppensteiger herunterzubringen. „Mittlerweile würden sie aber zumindest die richtige Technik beherrschen, sodass es etwas leichter geht.“ Dennoch würden seine Mitarbeiter alle gehbehinderten Einwohner, die nicht im Rollstuhl sitzen, aktuell lieber zu Fuß begleiten und mit ihnen zusammen die Treppen laufen, anstatt den zeitaufwendigen Treppensteiger zu nutzen. (Christian Reinartz)