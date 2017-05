Neuer Besucherrekord bei Ausbildungsmesse „gOFfit“

Am Stand der EVO gab es auch etwas für die kleinen Besucher der Aus- und Weiterbildungsmesse „gOFit“ zu erleben. Am „Lochbrett“ musste eine Kugel an mehreren Hindernisse vorbei ins Ziel gelenkt werden.

Offenbach - Mit einem Besucherrekord endete am Samstag die Aus- und Weiterbildungsmesse „gOFfit“ in der Stadthalle: 2500 überwiegend junge Menschen aus der Region nutzten die Informations- und Beratungsangebote der fast 90 beteiligten Aussteller zu 120 Lehrberufen und etwa 100 dualen Studiengängen. Von Harald H. Richter

Das Interesse an ergänzenden Vorträgen und Workshops war ebenfalls groß. Paul Sellmann ist zum zweiten Mal zur Bildungsmesse „gOFfit“ in die Offenbacher Stadthalle gekommen. Am Vortag hat er sich eingehend über Ausbildungsmöglichkeiten informiert, nun macht der 21-jährige Realschulabsolvent Nägel mit Köpfen und übergibt am Stand des Handelsriesen Lidl seine Bewerbungsunterlagen.

„Ich interessiere mich für eine Lehre zum Kaufmann im Einzelhandel“, sagt der Frankfurter, der bisher in der Hotellerie gejobbt hat. „Aber das war nix für mich.“ Dies ist seine zehnte Bewerbung, die er auf den Weg bringt. Die Chancen auf eine Lehrstelle stehen nicht schlecht. „Bei uns sind noch etliche Ausbildungsplätze frei“, erklärt Linda Gundermann, zuständige Verkaufsleiterin bei Lidl für Offenbach und Umgebung. „Vor allem in den eher ländlichen Filialen besteht Bedarf“, ergänzt Laura Asse von der Niederlassung in Dreieichenhain.

Auch in mehreren Handwerksberufen sind Lehrstellen offen. Bei den Malern und Lackierern aktuell etwa 20, wie Innungsobermeister Jürgen Jobmann berichtet. In seinem Offenbacher Fachbetrieb hat die 17-jährige Lena aus Egelsbach ihren Platz bereits gefunden. „Für mich gab der Besuch der vorigen Ausbildungsmesse den Anstoß, mich bei der Firma zu bewerben.“

Die Branche benötigt händeringend nachrückende Fachkräfte, auch um einer Überalterung entgegenzuwirken. Es kämen nicht genügend Gesellen nach, sagt Jobmann. „Dabei handelt es sich um einen Beruf mit Entwicklungspotenzial, da die Ausbildung in drei Fachrichtungen möglich ist.“ Gestaltung und Instandhaltung ist das klassische Betätigungsfeld, hinzukommen Kirchenmalerei und Denkmalpflege sowie der Trockenbau. Zudem sind etliche Spezialisierungen möglich.

Dennis Kissel fühlt sich am wohlsten, wenn er am Herd stehen kann. Der 26-jährige Butzbacher kam vor zwei Jahren nach Offenbach, als ihm das „Best Western“-Hotel am Kaiserlei die Chance bot, seinen Traumberuf Koch zu erlernen. Er ist dort einer von derzeit fünf Auszubildenden in der Küche. Während der „gOFfit“ verteilt er süße Crêpes und informiert andere junge Menschen über seinen Beruf.

Berufe in der Hotellerie

Die Arbeitszeiten in der Hotellerie setzen eine gewisse Flexibilität voraus, vor allem wenn die Küche bei größeren Festlichkeiten besonders gefordert wird. „Das war mir aber von vornherein klar.“ Auch die Catering-, Gastronomie- und Servicemanage-mentbranche bildet aus, Aramark in Neu-Isenburg beispielsweise. Das Unternehmen wirbt an seinem Stand mit Azubi Jana Hitzel für eine Karriere in den Bereichen Koch, Systemgastronomie und Kaufleute im Büromanagement.

„Es gibt noch freie Plätze“ – ein Satz, der während der Aus- und Weiterbildungsmesse, die ihr Spektrum in diesem Jahr um die Sparte Duales Studium erweitert hat, immer wieder fällt. Ob im Handel, produzierenden Gewerbe oder Dienstleistungssektor, der Bedarf an Nachwuchskräften ist groß. „Wir würden auch gern weiteren Jugendlichen eine Startchance geben“, versichert Yvonne Blumenthal, Bildungsreferentin bei der über 5000 Mitarbeiter zählenden Fuldaer Handelskette Tegut, die aktuell 650 Lernende beschäftigt. „Ein Praktikum kann der Einstieg sein“, ermuntert Thomas Pankow, Filialleiter im KOMM-Center, junge Messebesucher initiativ zu werden.

Auch das Sana-Klinikum nutzt die „gOFfit“, um Jugendliche für eine Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege zu interessieren. „Unsere Akademie verfügt über rund 180 Schulplätze und ist damit größter Anbieter in Stadt und Kreis Offenbach“, betont Diplom-Pflegepädagoge Eugen Dahler. Das Krankenhaus würde dem Berufsnachwuchs gern noch attraktivere Bedingungen bieten, hätte es ein eigenes Personalwohnheim für seine Auszubildenden. „Das ist derzeit ein echter Standortnachteil. Denn momentan können wir nur jenen, die aus dem Ausland zu uns kommen, eine Unterbringung in einem angemieteten Gebäude ermöglichen“, bedauert er.

Die Messe sei in jedem Fall eine lohnende Plattform, um bei Jugendlichen für Berufe mit Zukunft zu werben, lautet Dahlers Einschätzung. Ergänzt um mehrere Vorträge und Workshops von Experten sowie ein extra Beratungsangebot für Eltern haben IHK, Handwerkskammer und Agentur für Arbeit als Veranstalter eine umfassende Präsentation mit über 90 Ausstellern ermöglicht, die starken Zuspruch findet. „2500 Besucher bedeuten Rekord“, bilanziert Friedrich Rixecker, bei der IHK verantwortlicher Geschäftsführer für Aus- und Weiterbildung.