Viele vergessen den Schulterblick

Volker Schork führt genau Statistik, wie sich gestern Mittag Rechtsabbieger und Radfahrer an der Kreuzung verhalten.

Offenbach - Der lokale ADFC wirbt mit „Offenbach fährt fair“ für mehr Rücksichtnahme im Straßenverkehr. Auch der ACE, Deutschlands zweitgrößter Autoclub, möchte mit einer bundesweiten Kampagne für gegenseitigen Respekt sorgen. Von Martin Kuhn

Motto: „Fahr mit Herz!“ Im Blick hat der ACE innerstädtische Auto- und Radfahrer. Ein Ortstermin an der Waldstraße. Volker Schork steht im mittäglichen Regen an der Kreuzung Wald- / Rowentastraße. Der Regionalbeauftragte hat gestern zwei „Zielgruppen“ im Blick: Rechtsabbieger und Radfahrer. Akkurat macht er seine Striche auf den ACE-Bögen. Dabei ist ihm eines ganz wichtig: „Wir vergeben keine Schulnoten; wir drohen nicht mit dem erhobenen Zeigefinger. Wir erfassen Daten und wollen so zum Nachdenken anregen.“

Anlass für die Aktion sind die immer wieder besorgniserregenden Unfallzahlen aus den Polizeiberichten. 81 274 Fahrrad- oder Pedelecfahrer verunglückten bundesweit allein im Jahr 2016. Die meisten der Unfälle ereigneten sich dabei im Kreuzungsbereich und in mehr als 60 Prozent der Fälle war ein Pkw-Fahrer am Unfall beteiligt.

Den Offenbacher Beobachtungs- und Zählort hat der ACE bewusst gewählt durch vorherige Ortstermine in der Stadt. Dort kreuzen sich dank der viel genutzten ehemaligen Industriebahntrasse besonders häufig Autofahrer, Radler und Fußgänger.

Wobei letztgenannte Gruppe bei der Zählung nicht registriert wird. Das gestrige Ergebnis nach 90 Minuten außerhalb der Hauptverkehrszeit: Volker Schork registriert 76 Prozent der Autofahrer mit Fehlern beim Rechtsabbiegen. Sie blinken nicht, vergessen den Schulterblick.

„Bei vielen Autofahrern hat sich eine gewisse Routine eingeschlichen. Man vergisst es einfach. Aber der Fahrer muss sich immer wieder die Situation klar machen“, appelliert er an ein Stück Selbstdisziplin und -kontrolle. Lobende Erwähnung finden die Kraftfahrzeugführer, die mit mehr als 3,5 Tonnen Gesamtgewicht unterwegs sind: „Da haben es 90 Prozent vorbildlich gemacht!“

Das Fehlverhalten der Radler liegt zwischen 13 und 14.30 Uhr bei 5 Prozent, die nicht den kombinierten Rad- und Fußgängerüberweg genutzt haben. Schwach ist indes die Quote derjenigen, die mit Fahrradhelm ausgerüstet sind: 11 Prozent.

Den prüfenden Blick hat der Autoclub bereits auf andere hessische Städte geworfen. Ergebnisse: In Darmstadt (50 Prozent), Marburg (54 Prozent), Kassel (63 Prozent) oder Hanau (72 Prozent) erzielen die Autofahrer beim Rechtsabbiegen bessere Quoten. Hingegen sind dort die Radler an den ausgewählten Punkten auffälliger: Darmstadt (33 Prozent), Marburg (34 Prozent), Kassel (41 Prozent), Hanau (19 Prozent). Vergehen: Fahren auf dem Gehweg, Rotlicht missachtet, Kopfhörer auf, Smartphone genutzt. Wie gesagt: Es sind Momentaufnahmen, und es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben.

Radfahrer-Falle toter Winkel: Gefahr durch abbiegende Lkw Zur Fotostrecke

Mit der Suche nach einem geeigneten Standort für die klassische Gefahr-Situation (Auto biegt rechts ab, Velo fährt geradeaus) hat sich der ACE nach Schorks Worten in Offenbach schwergetan. Er lobt die Entflechtung der Verkehrsteilnehmer: Die separierte Fahrradampel ist vorgeschaltet, der Warteraum für Radler liegt vor der Haltelinie für Autofahrer. „Das ist gut gelöst“, so der Regionalbeauftragte.

Damit sich alle Verkehrsteilnehmer sicher fühlen, bedarf es darüber hinaus politischen Engagements. So fordert der ACE bundesweit den Ausbau von Radwegen, eine bessere finanzielle Ausstattung des Programms „Klimaschutz und Radverkehr“ mit Bundesmitteln, mehr Platz für die schwächeren Verkehrsteilnehmer und Umbauten an offensichtlich gefährlichen Kreuzungen.

Eines haben die ACE-Verantwortlichen allerdings auch registriert: Radler fühlen sich schnell auf den Schlips getreten und entfachen deutlich häufiger einen „Shit-Storm“ im Internet als Autofahrer.