Autofahrerin mit 164 Sachen geblitzt

Offenbach - Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Offenbach hat die Polizei 144 Autofahrer erwischt, die zu schnell unterwegs waren. Die „Spitzenreiterin“ wurde sogar mit 84 Kilometer pro Stunde zu schnell geblitzt.

Das Ausbauende der B448 am Bieberer Berg in Offenbach ist am Dienstag erneut Ort einer Geschwindigkeitsmessung. Laut Polizei messen die Beamten hier rund 2467 Fahrzeuge - 144 von ihnen sind dabei schneller als die erlaubten 80 Kilometer pro Stunde unterwegs. Einen Teil der Betroffenen verwarnt die Polizei noch vor Ort, die restlichen erhalten demnächst Post.

„Spitzenreiterin“ der Kontrolle ist dieses Mal eine Frau, die mit 164 Kilometern pro Stunde von den Beamten erwischt wird. Sie erwartet jetzt nicht nur eine Geldbuße und Punkte in Flensburg, sondern auch ein dreimonatiges Fahrverbot. Außerdem muss sie eine Nachschulung besuchen müssen, da sie sich noch in der Probezeit befindet. Ein weiterer Autofahrer wird mit 118 km/h gemessen. Auch er wird kontrolliert. Wie die Polizei berichtet stellt sich heraus, dass er zum einen keinen Führerschein besitzt, zum anderen zum Zeitpunkt der Kontrolle unter Drogen steht. (jo)

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa