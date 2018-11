Baustelle blockiert seit Wochen den Gehweg

Bürgel - Der Anrufer ist empört: „Kein Mensch arbeitet dort – aber seit Wochen ist der Gehweg aufgerissen und blockiert. Das ist unzumutbar, gerade für ältere oder beeinträchtigte Menschen.“

Da er „bei der Stadt“ auf taube Ohren stieße, sei’s an der Redaktion, über das Nichtstun in der Rumpenheimer Straße zu berichten. Eine schlaue Argumentation, nur das die Redaktion in der Sache selbst nichts unternehmen kann. Sie fragt allerdings nach. Das ist zunächst die Suche nach dem Verursacher. Der Stadtservice teilt mit für sein Segment Entwässerung: „Wir sind’s nicht“. Bleiben Telekommunikation, Trinkwasser, Elektrizität... Am Ende klärt die Pressestelle der EVO auf: Die Energienetze Offenbach (ENO), die dafür sorgt, dass die Region in Sachen Strom, Erdgas, Wasser und Fernwärme bestens vernetzt ist, ist für die Baustelle verantwortlich und räumt einen „zeitlichen Verzug“ ein – unverschuldet.

Kurz, ohne technische Details: An der Rumpenheimer Straße sind sieben Hausanschlüsse zu erneuern. Baubeginn: Anfang Oktober. Ende: Nicht abzuschätzen. Grund: Die Baufirma muss für die Arbeiten auf die Grundstücke. Bei fünf von sieben Eigentümern hat das geklappt, bei den restlichen (noch) nicht. Die Einwilligung zum Betreten liegt nicht vor. „Unser Ziel ist es, so schnell wie möglich die Arbeiten zu erledigen und den Gehweg wieder herzustellen“, heißt’s aus der Andréstraße. Mal warten... (mk)