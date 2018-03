Beeren-Ernte endlich erlaubt

Offenbach - Beerensammler dürfen aufatmen: Bis vor kurzem konnte in Offenbach noch jeder, der Brom-, Him- oder sonstige Beeren von städtischen Sträuchern pflückte, Geldstrafen von bis zu 500 Euro aufgebrummt bekommen – damit ist nun Schluss. Von Marian Meidel

Den Stein ins Rollen gebracht hat die Berichterstattung unserer Redaktion.

Der Magistrat hat die Gefahrenabwehrverordnung der Stadt überarbeitet. In der Neufassung ist nun unter anderem das Verbot der Ernte von Früchten auf öffentlichem Grund weggefallen. Konnten arglose Beerensammler bislang noch dazu verdonnert werden, unverhältnismäßig hohe Bußgelder von bis zu 500 Euro zu berappen, können sie sich nun unbesorgt an der lokalen Flora gütlich tun. Durch mehrfache Berichterstattung unserer Redaktion im Juli 2017 auf die kommunale Schieflage aufmerksam geworden, hatte die Stadtratsfraktion der Linken noch im Sommer einen entsprechenden Antrag gestellt. Dabei sind die ersten Artikel unserer Redaktion zu dem inzwischen behobenen Missstand bereits gut acht Jahre älter. Manchmal will gut Ding eben Weile haben.

Andere Parteien spielten das absurde Verbot allerdings noch im vergangenen Jahr herunter. Beim damals jüngsten Text unserer Redaktion handle sich um einen „Sommerloch-Bericht“, der „vereinzelt Gemüter erregt“ habe, meinten beispielsweise die Grünen – die sich es dann aber doch nicht nehmen lassen wollten, mitzumischen, als die Linken ihren eingangs erwähnten Antrag stellten. Unter grüner Federführung brachte die Tansania-Koalition flugs einen Änderungsantrag zur Thematik ein. So kann sich am Ende jeder auf die Schulter klopfen, dass dank ihm das Pflückverbot der Vergangenheit angehört.

„Früchte von öffentlichen Grundstücken oder vom Wegesrand zu ernten gilt in Zukunft nicht mehr als Ordnungswidrigkeit“, freut sich der linke Stadtverordnete Peter Schnell. Dass in der aktualisierten Gefahrenabwehrverordnung wenigstens allzu ausufernder Gebüsch-Plünderung ein Riegel vorgeschoben ist, findet er begrüßenswert. „Dass eine Beschränkung auf haushaltsüblich verwertbare Mengen bleibt, dient in der Tat der Vermeidung einer Kommerzialisierung“, so Schnell.

„Das Sammeln von Holz, Laub oder Früchten ist nur mit Erlaubnis der Stadt Offenbach am Main gestattet“, so der Wortlaut des ungeliebten Paragrafen, der nun gestrichen ist. Ordnungsamtschef Peter Weigand sagte im Juli 2017 im Gespräch mit unserer Zeitung dazu: „Wenn meine Mitarbeiter jemanden sehen, der sammelt, können sie hingehen und es verbieten.“ Das sei in letzter Zeit allerdings nicht vorgekommen.

Von einer leeren Drohung konnte man dennoch nicht sprechen: Vor wenigen Jahren wandte sich beispielsweise eine Frau aus Rumpenheim an die Redaktion, nachdem sie und ihre Kinder im Stadtteil von Hilfspolizisten verwarnt worden waren.

Auch andere Verbote hat der Magistrat nun gestrichen, beispielsweise jenes, Papierkörbe und Abfallbehälter zu durchsuchen und daraus Pfandflaschen oder anderes zu entnehmen. Den Pfandsammlern macht’s das Leben leichter.