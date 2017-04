ESO befragt Kunden zur Sauberkeit

Offenbach - Der ESO will’s wissen: Wie zufrieden sind die Kunden mit dem Stadtservice in Offenbach? Klappt alles mit der Müllabfuhr, welchen Eindruck haben sie von der Sauberkeit im öffentlichen Raum, und gibt es Bedarf an zusätzlichen Leistungen?

Dies und mehr möchte der Stadtservice der Stadtwerke Offenbach (SOH) bei einer Bürgerbefragung vom 19. bis 30. April in Erfahrung bringen. Dabei können die Mitarbeiter nicht immer so schnell aufräumen, wie’s an einigen Stellen notwendig wäre. So hat erst in der vergangenen Woche Bürgermeister Peter Schneider die Stadtpolizei angewiesen, öfters im Hafen zu kontrollieren - da sieht’s gerade nach lauen Sommernächten übel aus, da viele ihren Unrat einfach liegen lassen. Immer wieder ein Grund zur Klage ist auch illegaler Sperrmüll, wie aktuell in der Schreberstraße.

Für die telefonischen Interviews hat der Stadtdienstleister ESO ein Marktforschungsunternehmen beauftragt. Die Gespräche anhand eines Fragebogens dauern etwa zehn Minuten. Um im Anschluss eine aussagekräftige Analyse vorlegen zu können, sind 500 Interviews notwendig. Ziel ist es, die Zufriedenheit der Einwohner Offenbachs mit den Leistungen rund um Müllabfuhr, Sauberkeit und Grünpflege zu verbessern – daher bittet die ESO alle Kunden, die während der Befragung angerufen werden, um ihre Beteiligung.

Der sogenannte Stadtservice der Stadtwerke-Holding sorgt für ein gepflegtes Stadtbild. Rund 290 Mitarbeiter sind täglich unterwegs in Offenbach: Sie leeren Mülltonnen und kehren die Straßen. Sie pflegen Grünanlagen, kümmern sich um den Hochwasserschutz und leisten den Winterdienst. Darüber hinaus verwaltet die ESO die fünf Stadtteilfriedhöfe und kümmert sich um das städtische Kanalnetz. (pso/mk)