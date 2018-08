Offenbach bekommt erste Fahrradstraße

Offenbach - Jetzt geht’s los. Offenbach bekommt die erste Fahrradstraße – vorerst ist diese allerdings auf 500 Meter begrenzt. Die Arbeiten an der Senefelderstraße starten in der kommenden Woche. Parallel erhält die Fahrbahn des Starkenburgrings einen neuen Belag. Von Martin Kuhn

+ Im Offenbacher Süden wird es ab kommender Woche eng, da zwei Straßenbaumaßnahmen anstehen. © mk / maps4news Folge: Es dürfte sich stauen im Offenbacher Süden. Es wird ein spannendes Projekt mit wegweisendem Charakter für alle: für die Verantwortlichen der Stadt, für Anwohner, Autofahrer, Radler ohnehin. Schließlich ist es auch ein Versuch, die Schadstoffbelastungen in der Stadt unter die zulässigen Grenzwerte zu drücken. Vor dem großen Wurf (in der Summe 9 Kilometer Fahrradstraßen, 25 Kilometer weiterführende Fahrradachsen) gilt die Senefelder zwischen Marienstraße und Starkenburgring zu einer Art Teststrecke – inklusive wissenschaftlicher Begleitung. Die Merkmale einer Fahrradstraße nochmals in Kürze: Der Radverkehr hat Vorrang, Radler dürfen nebeneinander und in beide Richtungen fahren, außerdem gilt maximal Tempo 30 für alle. Eine auffällige Beschilderung weist auf die Sondersituation und das Vorrecht der Velos hin. Die Arbeiten dazu starten in der Senefelderstraße in der kommenden Woche. Die beauftragte Firma repariert Straßenaufbrüche, schließt Fugen und erneuert auf Teilflächen den Asphalt. Anschließend werden Markierungen aufgebracht – vor allem an den Kreuzungen. Zudem sollen sogenannte Radstreifen dafür sorgen, dass die Radfahrer die gesamte Fahrbahn nutzen und vor aufgehenden Autotüren geschützt sind.

+ Baufirmen erneuern die Fahrbahn des Starkenburgrings. Achtung: Während der Arbeiten wird jeder der vier Bauabschnitte von der Sprendlinger Landstraße aus zur Einbahnstraße. © Kuhn Diese Arbeiten werden in drei Bauabschnitten erledigt, in denen (abhängig vom Wetter) während etwa einer Woche lang für jeden Abschnitt etwa einen Tag lang ein absolutes Halteverbot eingerichtet wird. „Diese Abschnitte sind rechtzeitig ausgeschildert. Die Arbeiten insgesamt sollen bis Ende September abgeschlossen sein“, verspricht die Stadt in einer Mitteilung. Parallel erhält die Fahrbahn des Starkenburgrings (grob: zwischen Friedrichsweiher und Klinikum) eine neue Deckschicht. Während der Arbeiten wird der Starkenburgring von der Sprendlinger Landstraße aus zur Einbahnstraße. Der Verkehr wird über Senefelderstraße und Odenwaldring umgeleitet. Der erste Bauabschnitt beginnt an der Darmstädter Straße und endet kurz hinter der Einmündung zur Hohen Straße, der zweite Abschnitt geht dann weiter bis zur Einmündung der Arndtstraße, anschließend wird zwischen der Hohen Straße und der Arndstraße die Gegenfahrbahn asphaltiert, danach die zweite Fahrbahn zwischen Arndtstraße und Senefelderstraße.

Das wirkt sich auf die OVB-Verkehre aus: Wegen der Straßenbauarbeiten müssen die Buslinien 104 und V6 (Verstärkerwagen im Schülerverkehr) in Fahrtrichtung „Marktplatz“ von Montag, 27. August, bis voraussichtlich Freitag, 14. September, umgeleitet werden. Die Haltestelle „Tulpenhofstraße“ kann in dieser Zeit nicht bedient werden. Die Haltestelle „Klinikum Offenbach“ wird an die Haltestelle „Arndtstraße“ in der Brinkstraße verlegt.