Vom OFC bis zum Streichholzkarlchen: Was macht Offenbach wirklich aus?

Von: Lucas Maier

Im Schatten von Frankfurt geht sie oft unter: Zu Unrecht. Denn die Stadt Offenbach hat mehr zu bieten als die meisten erwarten. Wir haben unsere Leser auf Facebook befragt.

Offenbach - Im Schatten der Skyline von Frankfurt erblüht Offenbach. Früher ein Zentrum für begehrte Lederwaren, heute Hochburg für Vielfalt, kulturelle Diversität und die Metropole des deutschen Designergewerbes. Wir haben unsere Leser auf Facebook aufgefordert: „Sag, dass du in Offenbach wohnst, ohne zu sagen, dass du in Offenbach wohnst.“ Hier die Ergebnisse.

Das Fußball-Herz der meisten Offenbacherinnen und Offenbachern schlägt für die Offenbach-Kickers (OFC), das wird auch in der Umfrage deutlich. „Der geilste Verein der Welt...oder am Main“, findet auch unser Leser Oliver Junges, wie er auf Facebook schreibt. „Der beste Club der Welt“, findet auch User Sa Scha, “in doppelter Hinsicht: Kickers & das Robert Johnson.“ Letzteres ist einer der beliebtesten Techno-Clubs der Region.

Offenbach: Zwischen Gangsterimage und Streichholzkarlchen

Den möglicherweise beliebtesten Offenbacher hat die Stadt im Jahr 1999 sogar in Stein gehauen. Karl Winterkorn, oder liebevoll Streichholzkarlchen genannt, zog in den 1920 und 1930 Jahren durch die Apfelweinstuben der Stadt und verkaufte Streichhölzer. Dass das Streichholzkarlchen nicht unerwähnt bleiben darf, wenn es um Offenbach geht, finden auch die Offenbacherinnen und Offenbacher, die an unserer Umfrage auf Facebook teilgenommen haben.

Doch Offenbach hat noch weit mehr zu bieten. Ein paar Ergänzungen unserer Redaktion, die in einer solchen Liste natürlich nicht fehlen dürfen: Mit dem hiesigen Rapper Haftbefehl ist die Stadt auch in der Gangster-Rapszene unter der Creme de la Creme vertreten. Deutscher Sprechgesang wurde seiner Zeit bereits durch Smudo von den Fantastischen Vier maßgeblich beeinflusst. Auch der heute 54-Jährige kommt ursprünglich aus der Industriestadt am Main.

Dabei ist das Gangsterimage der Stadt Offenbach heutzutage lediglich noch ein stilistisches Mittel, zumindest wenn man der Einschätzung der örtlichen Polizei Glauben schenkt. Die große Schwester, Frankfurt am Main, blickt hier auf eine weniger positive Bilanz. Zuletzt schaffte es die Mainmetropole erneut unter die drei gefährlichsten Städte in Deutschland.

Offenbach: Viel zu bieten im Schatten von Mainhatten. (Archivbild) © Vobelima/IMAGO-Images

Dafür ist die Stadt Offenbach bekannt: Von Gangster-Image über Äppler bis zu Streichholzkarlchen

Smudo

Äppler (Apfelwein)

Offenbach Kickers - OFC

Gottfried Böhm, weltberühmter Architekt

Bembelboot

Streichholzkarlchen

Haftbefehl

Waldzoo

Robert Johnson

Stippvisite beim Bembelboot: Offenbach liegt an der Hessischen Apfelwein- und Obstwiesenroute

Bei einem Besuch in Offenbach darf eine Stippvisite beim traditionellen Bembelboot natürlich nicht fehlen. Stilecht mit Bembelmalerei verziehrt liegt das Boot in der Mainuferstraße vor Anker.

Seit 2014 können sich die Offenbacherinnen und Offenbacher bei dem Mann im Kilt, den Tag mit Cocktails und hessischen Spezialitäten versüßen. Dabei darf natürlich der für die Region bekannte Apfelwein (Äppler) nicht fehlen, denn Offenbach liegt an der Hessischen Apfelwein- und Obstwiesenroute. Auch wenn Offenbach deutschlandweit das Schlusslicht beim Thema E-Mobilität darstellt, fährt das Bembelboot rein elektrisch, wie der Besitzer einem Reporter der ARD verriet.

Zoo in Offenbach: Die schnelle Flucht aus dem Großstadttrubel, ohne sie zu verlassen

Wer dem schnellen Großstadttrubel in der Stadt am Main entkommen möchte, hat im Waldzoo Offenbach die perfekte Gelegenheit. Ob Waschbär Willi, Känguru Felix oder das Hausschwein Babe, die süßen Tiere lassen den stressigen Alltag schnell vergessen.

Ob Apfelwein, musikalische Größen oder Gourmetkäse, die Industriestadt im Schatten der Frankfurter Skyline steht seiner großen Schwester nicht wirklich nach. (Lucas Maier)